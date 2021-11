Maroc: La singularité de l'épopée de la glorieuse Marche Verte mise en exergue à Meknès

Meknès — Les participants à une rencontre sur l'épopée de la Marche Verte ont souligné, vendredi à Meknès, la singularité de cet événement qui a permis de mettre fin pacifiquement à la présence coloniale dans le Sahara marocain.

Ce panel d'universitaires et d'anciens journalistes, témoins aux avant-postes, se sont remémorés les moments phares de cette Marche Verte, unique en son genre, et salué la sagesse de Feu SM Hassan II, le Roi unificateur qui a su mobiliser 350.000 Marocaines et Marocains pour aller récupérer les provinces du sud du Royaume.

L'écrivain et journaliste Mohamed Seddik Maâninou a partagé, à cette occasion, avec l'assistance les souvenirs de sa participation à la glorieuse Marche Verte et les circonstances de la préparation et de l'annonce de cette épopée, mettant l'accent sur l'engouement sans précédent des Marocains et des Marocaines, qui ont répondu spontanément à l'appel lancé par feu SM Hassan II.

Le succès de la Marche Verte s'explique essentiellement par la bonne organisation sur les différents plans notamment logistique et par la vision prospective et anticipative de feu SM Hassan, a souligné M. Maâninou, ajoutant que les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume ont été pris de court par l'élan de solidarité suscité par la Marche Verte sur les plans national et international.

Il a mis l'accent sur le rayonnement dont a jouit cet évènement sur le plan international après la récupération des provinces du sud, ajoutant que cette épopée nationale devrait être enseignée aux générations actuelles et futures au vu des grandes significations dont elle est porteuse.

De son côté, Said Jdidi ancien journaliste de la première chaîne nationale et son envoyé spécial pour la couverture de la Marche Verte, est revenu sur le rôle de premier plan joué par "Radio Tarfaya, voix de l'unité et de la libération" pour baliser le terrain pour la Marche Verte sur le plan médiatique, ajoutant que les journalistes ont fait preuve à cette époque de patriotisme et d'abnégation pour contribuer à cette grande épopée.

L'universitaire et professeur d'histoire à l'université Moulay Ismail de Meknès (UMI) Mohamed Zine El Abidine El Hoceini a démontré, preuves et documents historiques à l'appui, les liens unissant la population du Sahara marocain et le Royaume, ajoutant que les revendications du Maroc pour la récupération de son Sahara ne datent pas de l'année 1975, mais bien avant l'indépendance.

Cette marche se poursuit aujourd'hui sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé, soulignant que le Souverain vient de lancer un nouveau modèle de développement économique des provinces du sud avec une enveloppe budgétaire de plusieurs dizaines de milliards de dirhams.

Initiée par la Fondation "Hand In Hand pour le développement durable-Meknès", cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants des ambassades de pays ayant pris part à la Marche Verte, notamment l'Irak et le Qatar.