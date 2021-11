Congo-Brazzaville: Télécommunications - Le Congo sollicite l'accompagnement de la Chine pour réduire la fracture numérique

Afin de couvrir les zones encore non connectées par le réseau internet, la République du Congo compte sur l'aide de la Chine, via le partenariat gagnant-gagnant existant entre les deux pays.

Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a émis le souhait lors du premier forum de coopération chine-Afrique sur le système de navigation par satellite, tenu le 5 novembre par visioconférence.

« Le Congo a été invité à prendre part à ce forum pour apporter sa contribution en vue de voir dans quelle mesure le système de navigation par satellite peut apporter une plus-value dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant », a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique.

Ajoutant : « Dans notre pays, il y a encore des zones qui ne sont pas interconnectées par le réseau à très haut débit. Nous devons réduire la fracture numérique. Car, outre le secteur des TIC, les réseaux satellites sont également importants dans le domaine agricole ave les changements climatiques ».

Les deux parties ont annoncé un renforcement de la coopération dans ce secteur. En ouvrant les portes du système de navigation par satellite, la Chine accepte d'offrir à l'Afrique et au monde ses opportunités de transformation numérique via satellite, compatibles avec d'autres systèmes mondiaux existants et les standards internationaux de l'Organisation internationale des télécommunications.

Léon Juste Ibombo s'est réjoui de ce que les solutions qui ont été proposées lors de ces assises reposent sur les tendances futures à promouvoir la durabilité sur les plans environnemental, économique et social, mais aussi à contribuer à la réalisation de cinq buts stratégiques du programme Connect 2030, à savoir la croissance, l'inclusion, la durabilité, l'innovation et le partenariat.

Signalons que pour réduire la fracture numérique, le Congo dispose déjà d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, du cadre attractif aux investissements étrangers. On note également la construction des infrastructures des télécommunications en vue du déploiement cohérent et équilibré des contenus et réseaux via la vision Congo digital 2025 etc.

Le forum chine-Afrique sur le système de navigation par satellite, tenu par visioconférence, a été initié par le Sénégal et l'Union africaine (UA). Le Congo y participe en qualité de président en exercice de l'Alliance Smart Africa et du Comité technique spécialisé l'UA en matière de Techniques de l'information et de la communication (TIC).