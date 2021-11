Congo-Brazzaville: Santé publique - Le ministère se dote d'un bulletin de l'information sanitaire

Le bulletin national de l'information sanitaire, dont le premier numéro vient d'être validé, va aider les pouvoirs publics, les professionnels de santé et partenaires à la prise de décision en vue d'améliorer l'accès de la population aux soins et services.

« L'information sanitaire existe au niveau des formations sanitaires. Cependant, le taux de complétude et de promptitude est faible, environ 30%. Ce bulletin sera le premier moyen de communication du ministère de la Santé et de la Population pour diffuser mensuellement les informations sanitaires fiables, objectives et utiles aux décideurs », a indiqué le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, à l'issue de l'atelier de validation du bulletin national d'information sanitaire, le 5 nombre, à Kintélé.

Il a rappelé que le domaine sanitaire est la première des douze batailles de l'exécutif, d'où la nécessité de construire un système de santé performant résiliant à même de garantir l'accès de la population aux services de santé de qualité. Le bulletin national de l'information sanitaire vient donner un coup de pouce pour y parvenir.

Pour sa part, la directrice de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche, le Dr Liptia Auréole Ndoundou, a souligné que dans ce bulletin tous les indicateurs clés seront répertoriés pour fournir des informations précises de sorte à prévenir notamment les maladies et autres problèmes cruciaux de santé. Le Dr Liptia Auréole Ndoundou assume, par ailleurs, les fonctions de directrice de publication dudit bulletin.

Plusieurs recommandations ont été formulées pour la bonne tenue du bulletin national de l'information sanitaire. Il s'agira, entre autres, de privilégier les indicateurs clés des treize programmes nationaux de santé sans perdre de vue la nécessité de mettre en exergue d'autres indicateurs et événements pouvant survenir dans le mois couvert par le bulletin à paraître. Aussi, une attention particulière devrait être accordée aux indicateurs devant renseigner le processus d'atteinte du Plan national de développement sanitaire et de l'Objectif de développement durable n°3 en particulier. Celui-ci évoque la nécessité de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.