Afrique du Nord: France - Le Maroc et sa culture millénaire célébrés à Nancy

Nancy — Le Maroc avec sa culture millénaire, ses traditions ancestrales, son artisanat, sa gastronomie mondialement reconnue et ses arts est célébré en grande pompe à Nancy lors d'une manifestation culturelle de trois jours, qui a débuté vendredi soir dans cette ville du nord-est de la France.

"Le Maroc en fête à Nancy, Histoires partagées" est le thème choisi par l'association Empreintes & Influences, à l'initiative de cet événement qui met en lumière les valeurs d'humanisme et porte un message de tolérance, d'ouverture, de respect et de dialogue et tient à le transmettre aux nouvelles générations.

Selon les organisateurs, cette manifestation culturelle initiée en partenariat notamment avec le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, la Fondation Hassan II et la ville de Nancy, s'inscrit également dans une logique de soutien au tissu économique local en favorisant le travail des professionnels, artistes et des artisans d'arts locaux et marocains.

Pour le président de l'association Empreintes & Influences, Abdelghani Azzab, cet événement vise à mettre en avant la richesse de la culture marocaine et les valeurs de tolérance et du vivre ensemble prônées par le Royaume.

Il s'agit aussi de rapprocher les nouvelles générations d'origine marocaine mais aussi la jeunesse française, en particulier dans la région de l'Est, de cette culture millénaire et mettre en lumière le développement que connaît le Maroc dans les différents domaines, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

De son côté, Graziella Favorito, vice-présidente de l'association, a fait savoir que cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre du souhait des responsables de cette structure nouvellement créée ainsi que des autorités locales de la ville de Nancy notamment, de renforcer la philosophie d'ouverture culturelle et cultuelle.

Cette manifestation culturelle se veut également l'illustration des relations anciennes et excellentes entre le Maroc et la France, et plus particulièrement avec la région du Grand-Est, ayant permis un brassage social et culturel exceptionnel, a-t-elle expliqué.

Pendant trois jours, les habitants de Nancy et de la région de l'Est, ainsi que les visiteurs, seront au rendez-vous avec des expositions présentant des œuvres d'art et les métiers d'art marocains et lorrains, des conférences et des spectacles de musique notamment marocaine.

Le programme comprend aussi un concours baptisé "Laisse ton empreinte" ouvert aux jeunes de tous les horizons à travers l'élaboration d'œuvres dans tous les domaines (sportif, culturel, artistique, social, scientifique ou de nouvelles technologies).

Ce concours est organisé par l'association Empreintes & Influences Nancy, qui met en exergue les liens forts entre la ville française et le Maroc. Les œuvres des lauréats seront exposées au public au Palais du Gouvernement.