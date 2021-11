Sénégal: Campagne agricole à Ziguinchor - Les gouttes de l'espoir

Dans la région, une longue pause pluviométrique est venue perturber le calendrier cultural des paysans qui redoutaient le pire. Mais, les précipitations de ces derniers jours ont redonné espoir aux producteurs de Ziguinchor où l'on espère de « bons rendements ».

ZIGUINCHOR - Cette année, il n'a pas beaucoup plu dans la région de Ziguinchor. Les paysans craignaient le pire. Certains prédisaient même l'avènement d'une infime famine si l'hivernage venait à prendre fin dans ces conditions. Cependant, la semaine dernière, dans la nuit du mercredi au jeudi et du samedi au dimanche, les pluies se sont abattues dans la capitale régionale du Sud. Des pluies qui apportent un souffle nouveau et un brin d'espoir.

Joint par téléphone, le président de l'Entente Diouloulou, une organisation spécialisée dans la riziculture, a indiqué que, ces dernières précipitations sont une « aubaine » pour les paysans. De plus, il a fait savoir qu'avec ces gouttes, le gap enregistré en début d'hivernage sera comblé grâce à la quantité d'eau recueillie la semaine dernière. « On peut dire qu'on a rattrapé le retard. On avait peur. On pensait que toutes les productions allaient être compromises », avoue Pape Arouna Diédhiou. Aujourd'hui, il est soulagé : « Cette eau va permettre à beaucoup de cultures d'atteindre leur cycle », dit-il, précisant que ces précipitations ont suscité beaucoup d'espoir chez les paysans et producteurs du Sud du pays. Dans certaines vallées, notamment Bitty-Bitty et Ndembane, dans le département de Bignona (commune de Djinaky), les graines de riz ont très tôt été mises à terre. Là-bas, M. Diédhiou a rappelé que les récoltes ont déjà débuté. Tel n'est pas encore le cas à Macouda, a-t-il ajouté, où le riz commence à boucler son cycle de maturation.

Pour sa part, Malaminy « Le maire » Sané, producteur établi dans le Kalounaye, a soutenu qu'à cette période de l'année, les cultures se « portent très bien ». Aussi, a-t-il souligné, beaucoup de spéculations, notamment l'arachide, le mil, le riz de plateau, mais également le maïs, ont débuté leur phase de maturation. Pour ce qui concerne les dernières précipitations notées dans la région, il a affirmé qu'elles sont « venues sauver les cultures au niveau des vallées parce qu'à un certain moment, c'était compliqué ».

De bons rendements attendus

Au tout début de l'hivernage, une longue pause pluviométrique a été constatée dans la région de Ziguinchor. Cependant, au fil du temps, la situation a connu une nette amélioration. Car, tous les postes de la région ont été excédentaires, avec des cumuls compris entre 1.280 à 1.300mm d'eau recueillis pour une période de 63 à 64 jours. Tout a basculé dans un sens positif. Les craintes du monde paysan ont disparu. L'espoir renaît.

Selon le Directeur régional du développement rural (Drdr), les fruits d'une récolte s'annoncent dans la région. « Les récoltes sont déjà en cours. On s'attend à de bons rendements. Ça commence bien et j'espère que les récoltes seront abondantes comme c'était le cas l'année dernière », a pronostiqué Casimir Adrien Sambou. Évoquant la question des dernières pluies enregistrées dans la région, le patron de la Drdr a précisé que, ceux qui ont tardivement semé avaient besoin de cette eau. De plus, a-t-il insisté, ces pluies vont permettre au riz de boucler son cycle. Par contre, M. Sambou a rappelé que l'arachide n'a plus besoin d'eau en cette période de l'année.