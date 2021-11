Afrique: Elim. Mondial 2022 - Algérie - Burkina, les Etalons ne veulent pas jouer à Blida

Le Burkina Faso ne veut pas jouer au stade de Blida et le faire savoir officiellement.

Alors qu'il affronte l'Algérie le 16 novembre prochain dans un match programmé au stade de Blida, le Burkina Faso s'oppose à ce que la rencontre se joue dans cette enceinte.

La Fédération Burkinabé de Football a envoyé un courrier à la Confédération Africaine de Football (CAF), courrier dans lequel elle se plaint de l'état de la pelouse de ce stade.

« Nous avons attiré votre attention sur la non-conformité de la pelouse du stade de Blida. Malgré cette démarche, dictée par le souci de préserver la santé et l'intégrité physique des acteurs et également de garantir la qualité du spectacle, nous constatons que notre requête n'a pas obtenu gain de cause », lit-on dans la note de la FBF.

« Au regard de tous ces faits, de nature à fausser l'équité de nos compétitions, nous vous saurons gré des dispositions appropriées qu'il vous plaira de faire prendre pour la sécurité de la délégation du Burkina Faso en Algérie et surtout pour le déroulement du match dans le fair-play, l'esprit sportif, la quiétude et la préservation des chances de chacune des équipes. Convaincu de votre attachement à l'équité sportive, à la sécurité des joueurs et aux valeurs fondatrices du sport, nous savons compter sur votre soutien et votre implication pour le bon déroulement du match », ajoute l'instance dans son courrier.

Reste à savoir si la CAF accédera à cette demande de la FBF. Les chances que la rencontre soit délocalisée sont tout de même minimes.