Sénégal: Sédhiou - Appui à la promotion de la santé communautaire - Muslim Hands France soulage en équipements et matériels médicaux

A l'occasion de cette cérémonie de réception de ce matériel, Kaba Faty, le président de l'association Carrefour de solidarité et trait d'union entre le poste de santé et l'organisme donateur dénommé Muslim Hands France a déclaré que « ce geste vise à relever le plateau médical du poste de santé de Madina Wandifa qui polarise plusieurs villages. Nous espérons également améliorer les soins et conditions d'hospitalisation des malades tout comme le renforcement des indicateurs de performance. Nous remercions le maire de Madina Wandifa et le président du Conseil départemental de Bounkiling Mouhamed Diaîté pour s'être bien fait représenter. Je remercie particulièrement les partenaires à travers la personne de Sonia » dit-il.

Il ajoutera que « tout le matériel ainsi livré est payé au Sénégal tout neuf et sans attendre l'intervention des collectivités territoriales car la promotion de la santé incombe à tous les citoyens ». Pour Kaba Faty, les priorités à Madina Wandifa demeurent la santé et l'éducation. De son côté, le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Bounkiling a magnifié les efforts consentis et par Kaba Faty pour cette mise en relation et par Muslim Hands France qui leur ont gratifié de ces matériels de soins conformes à l'expression de leur besoin : « nous vous remercions pour ce geste de haute portée humanitaire qui vient donc renforcer notre dispositif médical. Au nom du médecin-chef du district et de la région médicale de Sédhiou, nous vous rassurons du bon usage de ce don en direction des populations bénéficiaires », a notamment fait savoir Dr Sathie.

L'ambulance et l'extension de la maternité, des urgences signalées !

Plusieurs franges de la population, jeunes, hommes et femmes, notabilités religieuses et coutumières étaient venues assister à cette cérémonie. Les orateurs ont salué ce geste tout en exprimant des besoins d'ordre logistique notamment une ambulance et l'extension des locaux de la maternité manifestement très exiguë. Ce plaidoyer est appuyé par El Hadji Abou Diop, l'infirmier-chef de poste de Madina Wandifa. Rappelons que Muslim Hands France « se compose de jeunes volontaires français investis à l'humanitaire à travers la santé, l'éducation, l'environnement, l'appui aux enfants orphelins par l'octroi des bourses tout comme l'accès à l'eau des populations », a indiqué Kaba Faty. Au Sénégal, pour Muslim Hands Sénégal la direction générale est assurée par Samsidine Dino Aîdara depuis une dizaine d'années. Le Président de l'association Carrefour de solidarité, Kaba Faty, a relevé que plusieurs actions sont réalisées grâce à cette collaboration notamment 08 puits alimentaires dans la commune de Madina Wandifa et l'octroi de bourses aux enfants orphelins en appui à leur éducation.