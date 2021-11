Cote d'Ivoire: Songon - L'Ong internationale l'arbre de vie fait don de vivres et kits aux écoliers d'Abadjin Doumé

L'Ong internationale l'arbre de vie a fait don de vivres et des non-vivres, ainsi que près de 500 kits aux élèves du groupe scolaire d'Abadjin Doumé, dans l'Inspection d'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Songon.

La cérémonie de remise a eu lieu au sein dudit établissement. C'était en présence de Mme Lamine née Marie José, inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire de Songon, des enseignants, chefs coutumiers, parents d'élèves et des élèves.

Ces kits composés de stylos, cahiers, d'ensembles géométriques ont été répartis comme suit : 111 kits pour le CP1 ; 87 pour le CP2 ; 70 pour le CE1 ; 70 pour le CE2 ; 61 pour le CM1 et 77 pour le CM2.

Concernant les non-vivres et vivres, il s'agit de : 1 fût, de 2 bassines en plastique, 1 carton de gel hydro-alcoolique, 3 sacs d'Omo, 2 sacs de riz de 25 kg, 5 cartons de pâte alimentaire, 3 cartons de biscuits, 1 sachet de pâte alimentaire de 4,5 kg, 5 cartons d'eau de javel, 2 cartons de sardine, 20 cartons savons, 10 cartons de boîtes de tomate et 500 cache-nez. Pour un montant total de 3 millions de FCfa.

Selon Kouamé Marius Pacôme, président de l'Ong internationale l'arbre de vie, l'objectif est de venir en aide aux populations les plus vulnérables, de leur assurer assistance et protection. En somme, leur donner le sourire et la joie.

Mme Lamine née Marie José dont l'Iepp a reçu ce don, a exprimé sa gratitude à la structure donatrice. « Ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire collective des acteurs et partenaires du système éducatif de notre circonscription. Il sera également, plus que jamais dans la mémoire de nos élèves de l'école d'Abadjin Doumé », s'est-elle réjouie. Et d'ajouter : « le choix fait est non seulement d'apporter de la joie et du bonheur aux élèves, mais aussi et surtout alléger les lourdes responsabilités de leurs parents ».

Quant à Mme Yao née Ogui Joséphine, directrice de l'Epp d'Abadjin Doumé 1, elle a, au nom de ses collaborateurs, remercié l'Ong pour cette initiative. Elle promet de faire bon usage du don pour le bonheur de l'ensemble des élèves et personnel de l'école.