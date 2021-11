Sénégal: Concurrence déloyale et exercice illégal - Les mises en garde de l'Ordre des médecins du Sénégal

Le président de l'Ordre national des experts du Sénégal (Ones), Saliou Dièye, a mis en garde samedi contre des pratiques de concurrence déloyale et d'exercice illégal de la profession dans les domaines relevant de la compétence de l'ordre.

«Depuis quelques temps, on assiste à des pratiques de concurrence déloyale et d'exercice illégal de la profession d'expert dans les domaines relevant de la compétence de l'Ones par des organisations professionnelles, cabinets et particuliers, qui s'arrogent illégalement des prérogatives et compétences de l'Ones auprès d'institutions et de structures publiques et privées, nationales et supranationales, et même au niveau de la presse », a-t-il notamment déclaré, rappelant, dans la foulée, que « seuls les experts de l'Ones dûment inscrits au tableau (... ) sont autorisés à exercer, au Sénégal, les missions de conseil, d'assistance, d'expertise et de représentation dans les domaines sus indiqués, tant auprès des institutions publiques que privées (sociétés, entreprises, Ong, particuliers... )».

Avançant qu'il prendra toutes ses responsabilités et se réserve d'exercer, contre tout contrevenant, le droit de poursuites que lui confère l'article 30 de la loi n° 2017-16, M. Dièye souligne que « les démarches nécessaires seront entreprises, sans délai, auprès des autorités publiques, privées et judiciaires, ainsi qu'au niveau des instances sous régionales (Uemoa et Cedeao) pour le respect strict des législations régissant les compétences dévolues aux ordres professionnels nationaux existants et pour mettre fin aux amalgames distillées à des fins d'accaparement».