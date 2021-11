Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle d'Esatic - Le ministre Roger Adom invite les étudiants à explorer la voie de l'auto-emploi

L'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic), sise à Abidjan-Treichville, a procédé à sa rentrée solennelle 2021-2022, le vendredi 5 novembre 2021.

Dans la conférence inaugurale qu'il a prononcé sur le thème est : « Développement de compétences et innovation », Roger Félix Adom, ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, a invité les étudiants à faire faire preuve d'innovation et d'audace afin de tirer profit des nombreuses opportunités qu'offrent les métiers des Technologies de l'information et de la communication (Tic).

« A la fin de votre formation, explorez individuellement ou en groupe la voie de l'auto-emploi. Ce, en développant de Petites et moyennes entreprises dans les domaines des Tic », a-t-il conseillé. Avant de rappeler que l'Esatic est un établissement public mis en place par l'Etat avec pour but de développer les compétences et contribuer au renforcement des capacités du capital humain de la Côte d'Ivoire, en formant des cadres supérieurs de qualité dans le secteur des Tic.

« De 100 étudiants au départ, l'Esatic compte aujourd'hui 808 étudiants inscrits dans 8 parcours de Licence et 7 parcours de Master conçus et accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames). Aussi 3 des 12 parcours aboutissent à des diplômes français portés par des établissements de renom tels que l'Institut supérieur des informaticiens de Limoges, l'Université de Côte d'Azur et Nice Sofia Antipolis, et l'Ecole supérieure des technologies informatiques appliquées », a indiqué Pr Adama Konaté, directeur général de cet établissement.

Selon lui, l'Esatic c'est plus de 90% de réussite avec parfois des formations par alternance.

Aussi a-t-il eu une adresse particulière à l'endroit des parents d'élèves qui ont toujours œuvré à l'amélioration des conditions de formation des étudiants. « 90 étudiants étaient inscrits à la compétition de la compagnie de téléphonie Huawei », a-t-il souligné.

Créée en 2012, l'Esatic est un établissement public ayant pour mission de former des cadres dans le domaine des Tic. Certifiée ISO 9001 version 2015 pour la qualité de ses programmes, certains de ses laboratoires ont obtenu la certification Cisco et Person Vue, depuis le 17 juin 2021.