Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le Cndh publie un manuel des droits des femmes et des jeunes filles

Le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) vient de publier un manuel des droits de la femme et des jeunes filles, avec le concours du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.

Cette publication intitulée « Défis majeurs à la réalisation des droits des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire » a été officiellement présentée, le 3 novembre à l'amphithéâtre du Cndh, en présence de la ministre Nassénéba Touré, présidente de la cérémonie.

C'est « un véritable outil de plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes filles », s'est réjouie la ministre qui a salué cette «initiative louable» de l'institution ivoirienne en charge de la promotion, de la protection et de la défense des droits humains en Côte d'Ivoire.

La participation des femmes au développement du pays est un défi qui tient à cœur au gouvernement. C'est pourquoi, dans son intervention, la ministre Nassénaba Touré n'a pas manqué de souligner que l'État de Côte d'Ivoire « ambitionne d'œuvrer à l'émergence de femmes championnes dans le secteur industriel ivoirien ».

De ce fait, au nom du gouvernement, elle a salué les «acquis et avancées notables» en matière des droits de la femme en terre ivoirienne. Entre autres, au niveau des textes législatives.

« Merci au Cndh d'avoir produit ce document qui est un véritable outil de plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes filles. Son contenu nous permet d'évaluer aisément l'étendue et la pertinence des informations recensées à l'effet d'éclairer la situation des femmes et des jeunes filles, et de montrer le chemin parcouru dans la quête inlassable de notre pays pour le bien-être des populations féminines », s'est félicité la ministre.

Enfin, elle a lancé un appel pour que cessent les violences à l'égard des femmes, des jeunes filles et des enfants. Appel qu'elle a lancé à juste titre, dans la mesure où, dans son rapport 2020, sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le Cndh a déploré la montée en puissance des Violences basées sur le genre (Vbg).

Dans son discours, la présidente Namizata Sangaré a salué à sa juste valeur l'interaction entre l'institution qu'elle dirige, les structures étatiques et les organisations de la société civile.

Puis, a fait remarquer que ce manuel a sa raison d'être car s'inscrivant dans le droit fil de « la mise en œuvre du mandat du Cndh qui consiste, notamment, à apporter des réponses idoines à la question de sensibilisation, de plaidoyer et de partage de connaissances des droits des femmes en Côte d'Ivoire ».

Namizata Sangaré a également souligné que le manuel met en lumière, les efforts consentis par la Côte d'Ivoire en matière de ratification d'instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, d'une manière générale, mais plus « spécifiquement, ceux protégeant les femmes et les jeunes filles ».