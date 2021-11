Afrique du Nord: Algérie-Italie - Renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines

Alger — L'Algérie et l'Italie se sont accordés samedi à consolider davantage leur partenariat "stratégique" et "renforcer" leurs relations de coopération "étroite" dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés, à la faveur de la visite d'Etat en Algérie du président italien, M. Sergio Mattarella.

En effet, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a relevé, à l'issue d'un entretien avec son homologue italien, une "convergence de vues" entre les deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun, affirmant que ces relations sont "fortes" et seront "consolidées dans un avenir très proche".

Le président Tebboune a exprimé, à ce propos, son "optimisme" quant à la prochaine réunion du Haut comité algéro-italien de sortir avec des résultats "positifs".

Il s'est félicité, à cette occasion, des relations d'"amitié fortes et solides" existantes entre les deux pays, tout en rappelant que ces relations sont "très anciennes" et se sont renforcées durant la guerre de libération nationale, sans oublier les aides de l'Italie à l'Algérie lors de la décennie noire, "un des rares pays à nous avoir soutenu", durant cette époque, a-t-il fait observer.

De son côté, le président Mattarella, a affirmé que "les relations algéro-italiennes sont solides, anciennes et stratégiques, et nous travaillons afin de les renforcer et de les consolider davantage", soulignant que les deux pays veulent élargir la coopération bilatérale à divers domaines, autres que ceux traditionnels.

"Nous voulons également renforcer notre coopération culturelle", a-t-il dit, tout en exprimant son souhait de voir se tenir dans un avenir proche le Haut Comité algéro-italien qui va contribuer à booster la coopération bilatérale.

Le président italien a fait savoir que les entretiens ont porté également sur les efforts de son pays à amener l'Union européenne à jouer un rôle clé dans le Sud de la Méditerranée, considéré comme une porte sur l'Afrique et où l'Algérie est, a-t-il soutenu, le "point focal".

Trois accords pour booster la coopération bilatérale

A cette occasion, trois accords dans les domaines de l'Education, de la Justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel ont été signés par l'Algérie et l'Italie lors d'une cérémonie présidée par le président Tebboune et son homologue italien Mattarella.

Il s'agit d'un accord d'ouverture d'une école internationale italienne à Alger, signé, côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et, côté italien, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio.

Un protocole de jumelage entre les Ecoles supérieures de la magistrature d'Algérie et d'Italie a été également signé lors de cette cérémonie par le directeur général de l'Ecole supérieure de la magistrature, Abdelkrim Djadi, et par le président de l'Ecole supérieure italienne de la magistrature, Giorgio Latanzi.

Un accord-cadre a été, enfin, signé entre l'Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration de Tipasa (Alger) et l'Institut central de la restauration de Rome (Italie), respectivement par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration, Mohamed Cherif Hamza, et la directrice de l'Institut central de la restauration, Alexandra Marino.

Le président italien s'est, en marge de sa visite d'Etat de deux jours en Algérie, recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution.

Le président Mattarella est arrivé dans la matinée à Alger à la tête d'une importante délégation. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le président Tebboune.