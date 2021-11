Congo-Kinshasa: Covid-19 - Seulement 0,1% de personnes complètement vaccinées en RD Congo

Depuis le début de la vaccination en avril 2021, seulement 0,1% de la population a totalement reçu le vaccin contre le covid-19 malgré les efforts déployés par le gouvernement pour obtenir différentes doses des vaccins afin de renforcer la riposte contre la maladie qui sévit en RDC depuis le 20 mars 2020. Ce chiffre a été donné par le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, lors du 9ème «Congrès International de la médecine d'ici et médecine d'ailleurs», dont les travaux se sont clôturés hier 4 novembre 2021, à l'amphithéâtre de l'Institut National des Recherches Biomédicales, (INRB). Placé sous le thème: «Covid-19 et après !», le patron de la Santé en RDC y avait été convié pour faire le point sur la riposte contre la pandémie de Covid-19, depuis son déclenchement dans le pays jusqu'à ce jour.

Au cours de ces échanges qui ont réuni des médecins œuvrant dans le pays et ceux qui évoluent à l'étranger, le Dr Jean-Jacques Mbungani a déploré le déficit de vaccination en Afrique et en particulier en RDC. De manière globale, renseigne-t-il, le continent africain accuse des grands retards dans l'atteinte des objectifs de vaccination. 9 pays seulement sur les 54 que compte le continent ont atteint l'objectif de vacciner au moins 10% de leur population en fin septembre 2021, comme l'avait requis l'Assemblée générale de la santé au mois de mai 2021. Et pourtant, les différentes variantes du Coronavirus sont encore en circulation dans nos pays.

«J'ai le devoir de vous informer que la couverture vaccinale reste très faible en RD. Congo. A ce jour, seulement 0,1% de personnes a été totalement vaccinée contre le Covid-19. Grâce au plaidoyer permanent du Chef de l'État, Président en exercice de l'Union Africaine, les vaccins sont toujours disponibles, avec une gamme diversifiée. Ce qui permet de penser que, tout étant déplorable, cette situation n'est pas désespérée », a-t-il indiqué.

La 4ème vague de Covid-19 menace toujours la RDC

Il a martelé sur le fait que la RDC est toujours sous la menace de la 4ème vague de covid-19 et que les mesures préventives devraient rester de mise pour ne pas hypothéquer tous les efforts consentis par le gouvernement pour contenir la maladie et la maitriser. «Dans plusieurs pays, à travers le monde, il y a actuellement un regain de contaminations qui inquiète et qui peut laisser supposer la survenue d'une 4ème vague de la pandémie de Covid-19 si des mesures appropriées ne sont pas prises et renforcées à temps, au nombre desquelles la vaccination et le respect des mesures barrières », a souligné le ministre de la Santé, tout en déplorant le relâchement observé ces derniers temps dans le chef des congolais qui croient que la baisse des contaminations est synonyme à la fin de la maladie.

Pour l'OMS, a précisé le ministre la Santé, la parade la plus efficace contre cette pandémie voudrait que tous les États vaccinent au moins 40% de leurs populations civiles d'ici la fin de l'année 2021 et au moins 70% d'ici le milieu de l'année 2022. « Je suis persuadé que chacun d'entre nous, a vécu dans sa chair ce drame, soit par la perte d'un parent, d'un proche ou d'un collègue, soit d'une connaissance. La vaccination et le respect des gestes barrières restent les moyens les plus efficaces contre le Covid-19. Nous devons rester vigilants car la maladie rode encore tout autour de nous... », a martelé le ministre de la Santé.

Il a conclu son intervention en soulignant que le vaccin protège de manière incontestable contre le covid-19 en réduisant les risques de contamination, d'hospitalisation et de décès liés à cette pandémie.