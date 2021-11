Maroc: Le discours Royal, une illustration de la force de l'engagement et des réalisations consacrant la place centrale du Sahara marocain (politologue)

Rabat — Le discours royal à l'occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte illustre d'une manière édifiante la force de l'engagement du Royaume et les réalisations palpables consacrant une vision où le Sahara Marocain occupe une place centrale, à la tête des priorités dans les politiques intérieure et extérieure du Royaume, a affirmé l'universitaire et analyste politique, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, l'universitaire souligne que le discours prononcé samedi par SM le Roi Mohammed VI conforte la place du Maroc au sein de la communauté internationale et promeut ses ambitions sur les plans international et régional, ajoutant que le discours royal adressé à la nation montre que l'histoire contemporaine du Royaume est riche en réalisations et marches de progrès qui se succèdent depuis la Marche verte.

Et de relever les quatre dimensions du discours royal à savoir en premier qu'il intervient dans un contexte riche en acquis et en challenges, comme en témoigne les succès qui se multiplient, impulsant une dynamique marquée par des réalisations comme l'opération saluée dans le monde des Forces Armées Royales portant sur la sécurisation des flux des biens et des personnes dans la zone tampon d'El Guergarat. À cela s'ajoutent, la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain et l'inauguration en essor de nombreuses représentations diplomatiques dans les provinces du sud qui illustre une reconnaissance internationale de la Marocanité du Sahara.

Le président du Centre Atlas d'analyse des indicateurs politiques et institutionnelles note, à ce propos, que cette dynamique est irréversible et que la Marocanité du Sahara s'impose aujourd'hui comme une réalité à l'appui de l'histoire, de la reconnaissance internationale et de la volonté des populations sahraouies et leur détermination à servir leur patrie.

Quant à la deuxième dimension, il porte sur le fait que le discours royal se propose comme une référence définissant le cadre et les règles des rapports des autres pays avec le Maroc au sujet du Sahara Marocain, relève-t-il, avant d'ajouter que la troisième dimension concerne la formidable dynamique de développement et l'essor de la démocratie dans le Sahara Marocain qui ne dépendent pas du processus onusien pour le règlement de ce dossier. Il note, à ce propos, que le discours royal jette un éclairage sur le développement que connaît le Sahara Marocain grâce notamment aux investissement nationaux et internationaux ou encore la matérialisation du modèle de développement des provinces du sud, ce qui favorise l'attractivité de cette région à fort potentiel, dotée d'infrastructures performantes et impressionnantes et aussi propice à la circulation des capitaux et des personnes.

Quant à la quatrième dimension, M. Bouden souligne que le discours royal comporte un message à l'intention des pays qui adoptent des positions ambiguës au sujet du Sahara Marocain, soutenant que les pays qui aspirent à un partenariat crédible avec le Royaume se doivent de reconnaître sa souveraineté sur son Sahara et de prendre en considération les intérêts communs.

Et de conclure en disant que le discours royal évoque la destinée commune des peuples maghrébins et réagit aux faits avec sérénité et profondeur tout en incitant certaines parties à faire face à la vérité.