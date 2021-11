Maroc: Discours royal - La cause du Sahara Marocain, fondement de l'unité nationale (Universitaire)

Rabat, — Le discours royal adressé samedi à la nation à l'occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte souligne que la première cause nationale est le fondement même de l'unité nationale, ce qui signifie une mobilisation continue et une vigilance sans relâche pour défendre l'intégrité territoriale, a affirmé dimanche Mohamed Benhamou, Directeur du Centre Marocain des Études Stratégiques.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benhammou a indiqué que le discours de SM le Roi considère que le Sahara est la cause de tous les Marocains, tout en appelant à consolider les acquis réalisés sur le chemin du règlement de ce dossier dans tous les domaines.

Il relève aussi que le discours royal insiste sur l'engagement du Maroc à privilégier une solution pacifique et à respecter le cessez-le feu tout en continuant à coordonner ses actions et à coopérer avec la MINURSO, notant que le souverain a souligné le soutien du Maroc au Secrétaire général des Nations-Unis et son émissaire personnel pour les efforts déployés en vue de relancer dans les plus brefs délais les négociations politiques.

Et de faire remarquer que "cette attitude prouve, si besoin est, l'engagement du Royaume et son son rôle positif et actif, contrairement aux ennemis de l'intégrité territoriale qui multiplient les manœuvres et les provocations pour saper les efforts de l'ONU et toutes les démarches pouvant favoriser un règlement définitif de ce conflit artificiel".

Ce politologue estime, par ailleurs que les évolutions positives concernant la cause du Sahara Marocain consolident le processus de développement des provinces du sud devenues au fil des années une région très attractive sur le plan des investissements et des projets structurants, indiquant que les partenaires internationaux du Maroc considèrent à juste titre que ces provinces sont une partie intégrante du territoire Marocain.

Il note aussi que le discours royal lance un message fort et clair à l'intention des pays et parties qui affichent des positions floues et ambivalentes, ajoutant que le Maroc ne permettra pas d'exclure les provinces du sud de toute convention ou partenariat dans les domaines économique et commercial.

Mohamed Benhamou souligne également que le discours royal évoque le processus démocratique et les instances élues dans les provinces et régions du Sahara Marocain lors des élections organisées le 8 septembre dernier, un scrutin libre qui a permis d'élire des représentants légitimes des populations sahraouies, estimant que c'est cela la légitimité réelle et non pas celle revendiquée par les ennemis de l'intégrité territoriale qui n'est en fait qu'une illusion.

Pour conclure, il fait remarquer que le souverain, en souhaitant progrès et prospérité pour les peuples maghrébins dans l'unité et la stabilité, a donné un formidable élan en avant, dans un souci de préserver la stabilité et de favoriser le bien-être des cinq peuples maghrébins, face à ceux qui cherchent en vain à porter atteinte à la mémoire collective des peuples de la région.