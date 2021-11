Algérie: Intempéries - La PC effectue plusieurs interventions à travers le pays

Alger — Les éléments de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions pour porter assistance aux personnes en danger et pomper les eaux pluviales suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays, a indiqué, dimanche, la Protection civile dans un communiqué.

"Suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays en particulier les régions nord notamment les wilayas d'Oum el Bouaghi , Oran, Chlef, Tipaza , Souk Ahras , Relizane, Mostaganem, Alger, Tiaret , Ain Defla et Mascara, les services de la protection civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d'épuisements des eaux pluviales à l'intérieur d'habitations et édifices publics et privés et aussi des opérations de sauvetage et d'assistance aux personnes en danger".

A Alger, les agents de la protection civile sont intervenus suite au glissement de terrain à l'entrée d'un bâtiment de la résidence "URBA 2000" dans la commune d'El Achour, et la chute d'un arbre sur un bidonville de la cité "la Glaciaire" ( commune de Bach Djerrah) sans faire de victimes, ainsi que pour l'évacuation des eaux pluviales à la cité el Merdja (commune de Rouiba).

A Tipaza, les éléments de la protection civile ont effectué 06 opérations d'évacuation et de pompage des eaux pluviales dans des maisons et édifices publics à travers les communes de Ahmer El Ain, Gouraya , Menaceur, Nador et Douaouda où un glissement de terrain a été signalé à proximité d'une habitation, mais sans faire de victime.

La protection civile est intervenue également suite à la chute de 02 poteaux électriques sur la route nationale 42 reliant Hadjout et Bourkika sans faire de victimes.

A Oum el Bouaghi, une personne a été sauvée par les secours de la Protection civile suite à l'innondation de son habitation à Mechtet Ain El Aoura, alors qu'à Oran, plusieurs opérations d'évacuation des eaux pluviales ont été effectuées dans les communes d'Oran, Es- Senia et Bethioua, ainsi qu'une opération de dégagement d'un véhicule cerné par les eaux pluviales dans la commune de Belkaid.

A Chlef, des opérations d'évacuation et de pompage des eaux pluviales dans 18 habitations et édifices ont été effectuées à travers les communes de Chlef, Sidi Akacha, Zeboudja, Tadjena, Abou El Hassan, Ain Merane, Ténès, Oued Sly sans faire de dégâts, alors que le chemin communal 102 dans la commune de Taourirt a été coupé à la circulation suite à un glissement de terrain.

Lire aussi: Intempéries: les citoyens appelés à davantage de prudence et de vigilance

A Relizane, plusieurs opérations d'évacuation des eaux pluviales ont été effectuées au niveau des communes d'Oued Rhiou et el Hamadna où 03 personnes, cernées par les eaux pluviales, ont été sauvées par les agents de la Protection civile.

Un enfant coincé dans un véhicule à la cité 122 logements dans la commune de Mazouna a également été sauvé par les éléments de la Protection civile qui prévient que la circulation est difficile sur la route nationale numéro 4 dans la commune d'oued Djemaa, et sur la route nationale numéro 90 dans la commune d'Oued Rhiou en raison de la montée des eaux, signalant une montée des eaux sur un pont dans la commune de Ouarizane.

A Souk Ahras, plusieurs opérations d'évacuation des eaux pluviales de l'intérieur des habitations ont été effectuées par les éléments de la protection civile.

A Mostaganem, les agents de la protection civile ont été sollicités suite à la chute d'un poteau d'éclairage au niveau d'un rond point dans la commune Salamandre, et l'effondrement d'un mur, sans faire de victime dans la commune de Mostaganem, ainsi que pour le dégagement d'un véhicule bloqué dans la boue dans la commune de Bouguirat, et dans la commune d'Ain Boudinar.

A Médea, l'effondrement du mur d'un immeuble à la cité Ahmed Ferrah n'a pas fait de victimes, a affirmé la protection civile.

A Tiaret, les éléments de la protection civile ont effectué des opérations d'évacuation et de pompage des eaux pluviales à l'intérieur de 03 habitations dans la commune de Takhemaret et dégager 02 véhicules, coincés sur la route.

A Mascara, la Protection civile signale un glissement de terrain sur la route nationale numéro 06 reliant les communes de Hacine et Mascara, et sur la route nationale numéro 17 reliant les commues de Hacine et d'El Mohamadia sans faire de dégâts humains.