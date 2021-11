Algérie: Salon Batimatec - 200.000 visiteurs attendus lors de la 23ème édition

Alger — Quelque 200.000 visiteurs sont attendus à la 23ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec", ouvert dimanche au Palais des expositions à Alger, selon les organisateurs.

"Cette manifestation économique devrait accueillir quelque 200.000 visiteurs, et permettre aux professionnels de bénéficier de nombreux contacts et rencontres ciblées, en vue de relations d'affaires", présage la société Batimatec Expo dans un communiqué.

Procédés, équipements et matériaux de construction, services, environnement, innovation, nouvelles technologies, bâtiment intelligents, sécurité des chantiers, urbanisme, mais aussi nombre d'autres domaines liés au secteur du bâtiment, seront passés en revue lors du Salon, à travers les stands d'exposition et via un "riche" programme de conférences, de rencontres techniques, d'ateliers de démonstration, de concours d'architecture et de conférences de presse, relève-t-on.

Co-organisé par Batimatec Expo et la Société algérienne des foires et des expositions (Safex), cet évènement s'étendra cette année sur une superficie de 30.000 m2 et verra la participation de 700 exposants, dont 200 sociétés étrangères en provenance essentiellement de Turquie, Italie, Espagne et France, selon la même source.

Cette 23ème édition a été inaugurée officiellement par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagné par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ainsi que le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up Yacine El-Mahdi Oualid.