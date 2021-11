Gambie: Banjul accueillera la 24ème session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts (CIE) pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA

communiqué de presse

Banjul, Gambie — - Le Bureau sous régional pour l'Afrique de l'Ouest (BSR-AO) de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et le Gouvernement de la Gambie organisent du 09 au 11 Novembre prochain la 24ème session du Comité Intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts (CIE) pour l'Afrique de l'Ouest.

Cette 24ème session se tiendra dans un contexte ou l'espace socio-économique en Afrique a été affecté par l'apparition et la propagation de la pandémie de Covid-19 avec le début des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en janvier 2021.

Elle a pour objectif de discuter de la manière dont les changements récents ont affecté le développement économique et social des pays d'Afrique de l'Ouest. En particulier, la réunion cherchera à identifier les forces inhérentes et la résilience des économies de l'Afrique de l'Ouest pour rebondir après la pandémie de Covid-19, les défis, les opportunités ainsi que les voies stratégiques vers la construction d'un développement plus résilient et durable, en exploitant les nombreuses opportunités de la ZLECAf.

Avec pour thème "Tirer profit de la mise en œuvre de la ZLECAf pour Construire des Economies Résilientes et Durables en Afrique de l'Ouest à l'ère du Covid-19". le 24ème CIE pour l'Afrique de l'Ouest se déroulera à Banjul de façon hybride (en présentiel et en ligne).

A l'instar des sessions antérieures, le CIE 24 de cette année sera précédé d'un dialogue sur les politiques qui aura lieu le 9 novembre 2021, afin de discuter (1) des résultats du forum des Organisations Intergouvernementales (OIG) de l'Afrique de l'Ouest et de la plateforme du secteur privé qui s'est tenu en mai 2021, (2) des principaux jalons du Forum Régional des Affaires - "Autonomiser les Jeunes et les Femmes pour Stimuler le Programme de Transformation de l'Afrique" organisé en septembre 2021 et des résultats de la Conférence Internationale sur le Compte de Transfert National qui s'est tenue en octobre 2021. Cette session sera l'occasion de lancer l'initiative "Made in West Africa", une recommandation clé du Forum régional des OIG et du secteur privé.

SOURCE Conseil économique et social des Nations unies