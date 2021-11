Maroc: Côte d'Ivoire - l'anniversaire de la Marche Verte célébré dans la liesse patriotique

Abidjan — Les Marocains établis en Côte d'Ivoire ont célébré, samedi soir à Abidjan, dans une ambiance de joie et de liesse patriotique, le 46-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Lors d'une cérémonie haute en couleurs, organisée avec le soutien de l'ambassade du Maroc par l'Association marocaine «Assemblée du conseil des Marocains résidents en Côte d'Ivoire», plusieurs ressortissants marocains ont saisi cette occasion pour exprimer leur attachement à leur pays d'origine et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale du Royaume.

La soirée a été marquée par l'audition du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, et par la projection d'un film documentaire qui met en avant une époque importante de l'histoire du Sahara marocain, ainsi que le développement exceptionnel et inclusif que connaissent les provinces du Sud du Royaume.

La cérémonie, qui a été également ponctuée d'un programme artistique riche et varié, a permis aux convives étrangers de se joindre aux membres de la diaspora marocaine pour célébrer cet événement historique gravé dans la mémoire de tous les Marocains.

Les membres de la communauté marocaine ont exécuté, lors de cette réception, l'hymne national et répété la célèbre chanson patriotique "Nidae Al-Hassan" et bien d'autres chansons célébrant l'attachement des Marocains résidant à l'étranger à la patrie.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani a indiqué que la célébration de cet événement est une occasion pour réitérer l'engagement indéfectible et la mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et de la noble cause nationale.

Cette célébration, a-t-il ajouté, est à saisir aussi pour souligner le rayonnement et le développement que connaît le Maroc en général, et la dynamique de transformation économique et sociale que vivent les provinces du Sud en particulier à la faveur de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure ces provinces du Royaume.

M. Kettani a noté dans ce sens que cette célébration intervient quelques jours après le rapport du secrétaire général des Nations Unies qui a montré les réalités et les acquis du Royaume au Sahara marocain, dont l'intervention pacifique au poste-frontière d'El Guerguerat, l'ouverture par 26 pays africains et arabes de consulats dans les villes de Dakhla et Laâyoune, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, et l'essor économique et infrastructurel du Sahara marocain (port de Dakhla, autoroute reliant Tiznit à Dakhla, ... ).

Il a par ailleurs mis en avant la participation massive de la population des provinces du Sud aux dernières élections générales, ainsi que l'opérationnalisation des dispositions du nouveau modèle de développement, initié par Sa Majesté le Roi et qui ambitionne de booster le développement, le progrès et la prospérité au profit de l'ensemble du peuple marocain.

De son côté, le président de l'Association «Assemblée du conseil des Marocains résidents en Côte d'Ivoire», M. Ouazzani Chahdi, a indiqué que la Marche Verte «constitue un fait inédit dans les annales de l'histoire, et reste un exemple dans la promotion du pacifisme et de la non-violence», mettant l'accent sur cette étape radieuse et décisive de l'histoire contemporaine de l'histoire du Royaume, et son combat inlassable pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

«Nous nous associons pleinement à la joie et au bonheur de l'illustre Famille royale en cette occasion qui égaie tous les foyers à travers le Royaume et par delà, dans les pays d'accueil de la communauté marocaine à l'étranger, perpétuant les sentiments de symbiose et de communion entre le peuple et son Roi», a-t-il dit.

M. Ouazzani a réitéré à cette occasion les sentiments de loyalisme, d'allégeance et la mobilisation des Marocains établis en Côte d'Ivoire derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense des causes sacrées de la patrie et de ses valeurs suprêmes.