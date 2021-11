Maroc: Le discours royal marque une "rupture" avec les positions "floues et ambivalentes" sur la question du Sahara (expert)

New York — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 46è anniversaire de la Marche verte marque une "rupture" avec les positions "floues et ambivalentes" au sujet de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, a souligné l'universitaire Anouar Majid.

Le Souverain a adressé un message fort, alliant clarté et franchise, à l'adresse des parties qui affichent encore des positions "floues et ambivalentes" concernant la première cause nationale, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, M. Majid, qui est vice-président aux Affaires mondiales de l'université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE).

L'expert a également relevé que le discours royal a réaffirmé la marocanité du Sahara, tout en mettant en avant les acquis diplomatiques du Royaume confortés notamment par la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Mettant en garde contre la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, M. Majid a souligné l'apport du Maroc dans la stabilité régionale et en matière de lutte contre le terrorisme à la faveur d'une expertise avérée et reconnue.

L'expert a, dans ce cadre, fait remarquer qu'en essayant par tous les moyens de perpétuer les tensions, les adversaires du Maroc et les séparatistes du "polisario" ne font qu'exacerber les menaces qui guettent la sécurité et la paix dans le Maghreb et hypothèquent les chances d'intégration et de codéveloppement.

"Faire de la politique avec la question du Sahara marocain est contre-productif et ne servira pas les intérêts des peuples de la région", a averti M. Majid.