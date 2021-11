Sahara Occidental: Le gouvernement sahraoui réagit aux "inventions" et "illusions" du roi du Maroc

- Le ministère de la Communication de la RASD a affirmé que le peuple sahraoui poursuivra sa lutte de libération contre l'occupation marocaine jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire de la République sahraouie, qualifiant le discours tenu samedi par le roi du Maroc "d'inventions" et "d'illusions" visant à justifier l'intransigeance, l'arrogance et l'aventurisme de son pays.

"Le peuple sahraoui qui a accepté la paix permanente avec le Royaume du Maroc en signant le plan de règlement en 1991, après 16 ans de guerre, n'arrêtera pas sa lutte tant que le Maroc ne mettra pas fin à son agression et à son occupation illégale du territoire de la République sahraouie", a indiqué le ministère sahraoui dans un communiqué.

Le ministère sahraoui de la Communication réagissait au discours du roi du Maroc tenu samedi, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion militaire contre le peuple sahraoui.

A cet égard, le ministère considère que le discours prononcé par le monarque marocain est "un mélange de sophismes, d'inventions et d'illusions pour justifier l'intransigeance, l'arrogance et l'aventurisme", de son pays, rappelant que la communauté internationale ne reconnaît pas la prétendue "souveraineté" du Maroc sur le Sahara occidental et que la poursuite de l'agression (marocaine) ne fera qu'engendrer plus de pauvreté, de privation, de dépendance et de perte de dignité et de souveraineté pour le peuple marocain.

Le ministère sahraoui a, en outre, imputé au Maroc qui est à l'origine du retour à la guerre, la responsabilité de ce qui va en résulter comme destruction, instabilité et perte d'opportunités pour des générations entières de la population de la région.