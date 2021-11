Algérie: L'attachement de l'Algérie à la promotion de la langue arabe souligné

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé dimanche à Alger l'attachement de l'Etat algérien sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à conférer à la langue arabe la place qui lui sied.

Lors d'une journée d'étude sur "le parcours, les acquis et les perspectives du Haut conseil de langue arabe (HCLA)", organisée au siège de l'APN, M. Boughali a indiqué dans une allocution, lue en son nom par le Vice-président Fitas Benlakhal, que la tenue de cette rencontre "en ce mois béni de novembre et au sein d'une assemblée, symbole de la volonté du peuple souverain dans le choix de ses représentants, se veut un événement traduisant l'attachement de l'Algérie, direction et peuple, à ses caractéristiques".

Et d'affirmer que "la nation qui bafoue sa langue et méprise son langage est une nation rejetée et dévalorisée par l'Histoire", ajoutant que "la langue constitue un contenu intellectuel, un cumul civilisationnel, un signe distinctif ou encore une identité et une appartenance".

La langue garantit, par ailleurs, l'existence dans un monde qui se distingue, se diversifie et concourt aux ajouts et à la contribution à la conscience humaine, a souligné M. Boughali, indiquant qu'il n'y aucun paradoxe entre la mise en valeur de sa langue mère et l'apprentissage d'autres langues ou cultures.

"La force de la réflexion tient sa puissance de la linguistique ancrée dans l'Histoire", a-t-il relevé, démontrant que "l'Algérie qui a préservé sa spécificité et sa dimension amazigh et arabo-musulmane durant toute l'époque coloniale odieuse malgré les tentatives de dissimulation et d'écorchement, est à présent en mesure de promouvoir tous ses fondements dans le cadre d'une nouvelle vision adoptée par une politique bienveillante émanant d'une volonté populaire consciencieuse et aux faits des réactivités et des variantes mondiales".

"L'Algérie est consciente des tentatives de déstabilisation visant à semer la Fitna entre les composantes de ce grand peuple dont l'unité a été forgée par les événements et les crises qu'il a eu à surmonter durant son histoire, un peuple auteur de l'éternelle épopée du Glorieux Novembre qui a donné une leçon à l'humanité entière en termes de fidélité et de sacrifice pour la patrie", a poursuivi M. Boughali.

Soulignant la nécessité pour tout un chacun d'être à la hauteur des défis, le président de la chambre basse du parlement a relevé que ces défis nous interpellent à accéder à tous les domaines du savoir et de jeter des passerelles entre les fondements de notre civilisation avec toutes ses dimensions et les exigences de cette ère. Une ère, poursuit M. Boughali, qu'il importe d'amorcer avec une force de proposition et des alternatives garantissant notre présence en tant qu'Algériens appartenant à une civilisation et une histoire honorables et à une position géographique stratégique qui exige d'assumer un rôle régional efficace à même de faire face à toutes les tentatives de dénaturation.

Dans le même sillage, M. Boughali a salué les multiples et importantes réalisations du HCLA qui, dit-t-il, pourront servir de plateforme solide et de référence à notre sécurité linguistique indissociable d'ailleurs de notre sécurité.

"La langue arabe qui a pris avec mérite sa place de cinquième langue onusienne est en mesure de se positionner dans les domaines scientifique et technologique, compte tenu de ses caractéristiques, a-t-il estimé.

Il a souligné, également, l'impératif de redoubler d'efforts pour être au diapason des nations qui ont franchi des pas importants en matière de développement et de civilisation, appelant les linguistes à renforcer "la place centrale" qu'occupe cette langue parmi les langues du monde.