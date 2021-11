Maroc: La glorieuse Marche verte, une marque de symbiose entre le Trône et le peuple pour libérer le Sahara marocain (Responsable italien)

Rome — La Marche Verte est une marque de symbiose entre le Trône et le peuple pour défendre et libérer le Sahara, qui a été et restera toujours marocain, a affirmé, dimanche à Crotone, le responsable au Conseil de la région italienne de Campanie, Michele Cammarano.

Il a affirmé dans une déclaration à la MAP que le nouveau jumelage signé entre Dakhla et Crotone permettra de "renforcer le partenariat bilatéral et de rapprocher les populations des deux villes, à travers l'échange, le partage et la promotion de nos cultures respectives".

"Nous œuvrons en étroite collaboration avec les autorités marocaines pour élargir le champ de coopération, qui portera notamment sur les questions d'immigration", a fait savoir le responsable italien, en marge de la cérémonie de remise de cet accord de jumelage au maire de la municipalité italienne, Vincenzo Voce, tenue dans le cadre d'une manifestation consacrée à la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

A cette occasion, M. Cammarano s'est entretenu avec le consul général du Maroc à Naples, Naji Abdelkader, qui a mis en avant les efforts du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour le développement et le rayonnement des provinces du sud du Royaume.

Les deux responsables ont examiné les moyens de hisser ce jumelage au plus haut niveau, se penchant ainsi sur des projets de collaboration dans le futur.

Ce jumelage qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération décentralisée entre le Maroc et l'Italie, offrira à la ville de Dakhla un rayonnement à l'international et des perspectives de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor économique et social.

Dans ce sillage, les municipalités jumelées s'engagent à favoriser tout type de relations réciproques, en définissant les activités appropriées telles que la coopération commerciale, le patrimoine culturel, le tourisme, la protection de l'environnement et la promotion du sport et le secteur associatif.

En marge de cette manifestation, un salon dédié à la culture Hassanie a été organisé pour faire connaître et promouvoir le patrimoine des provinces du sud marocaines.