Maroc: Le discours royal a mis en avant la dynamique palpable que connaît la question du Sahara marocain (universitaire)

Rabat — Le discours à la Nation prononcé, samedi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, "a souligné la dynamique nette et palpable" que connaît la question du Sahara marocain, a déclaré l'universitaire et politologue Atik Essaid.

Dans une déclaration à la MAP, l'expert a souligné que cette dynamique a été marquée par la reconnaissance croissante de la marocanité du Sahara et l'ouverture par plus de 24 pays de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ce qui confirme, d'une part, le large soutien à la position marocaine, notamment aux niveaux arabe et africain, et d'autre part, l'attachement à la justesse et au bien-fondé de la cause nationale et à sa légitimité auprès de la communauté internationale.

Et d'ajouter que SM le Roi a affirmé dans Son discours que la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu'immuable, dont attestent les annales de l'Histoire et la légitimité juridique, ainsi que la forte volonté de la population sahraouie qui a montré au monde entier son attachement à la défense de la cohésion nationale, "ce qui laisse le Maroc immuable dans ses positions et imperturbable par les provocations stériles et les manœuvres désespérées d'autres partis embourbés dans les illusions".

Le politologue a estimé que la meilleure réponse à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la Marocanité du Sahara n'a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain est la réalité vécue, car le Maroc réalise constamment des acquis nationaux et bénéficie d'un soutien international et de positions constructives des grandes puissances internationales, dont la conclusion de partenariats stratégiques et économiques, qui englobe sans réserve ou exception, les provinces du sud du Royaume en tant que partie intégrante du territoire marocain.

Dans ce contexte, il a relevé que le Maroc a su, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, créer un dynamisme diplomatique efficace qui s'est traduit sur le terrain par des initiatives politiques solides, notant que cette démarche menée par le Souverain, "a constitué une victoire pour la diplomatie marocaine clairvoyante qui est passée du stade de la consolidation des acquis de la cause nationale, au stade du déploiement d'une nouvelle réalité, qui renforce de manière irréversible le processus politique, vers une solution finale fondée sur l'initiative de l'autonomie, dans le cadre de la souveraineté marocaine comme solution réaliste et durable à ce conflit artificiel.

M. Essaid s'est arrêté sur l'appel lancé par SM le Roi aux différents partenaires pour qu'ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume, car elles contribueront à renforcer le processus politique en cours, à appuyer les efforts déployés pour parvenir à une solution définitive réalisable.

Par ailleurs, l'universitaire a rappelé les nombreux projets lancés par Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône dans les provinces du sud, notant qu'ils ont montré à la communauté internationale, de manière concrète, que le Sahara marocain a toutes les potentialités nécessaires pour devenir un pôle de développement et un pont entre l'Europe et l'Afrique, une source de rayonnement et un pilier des relations entre le Maroc et l'Afrique.

Les développements positifs que connaît aujourd'hui la question du Sahara marocain facilitent et renforcent la voie du développement continu que connaissent les provinces du sud du Royaume, a conclu l'universitaire marocain.