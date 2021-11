Algérie: Le Président Tebboune décerne à son homologue italien la médaille de l'Ordre du mérite national

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décerné, samedi soir au Palais du peuple (Alger), la médaille de l'Ordre du mérite national au président italien, Sergio Mattarella qui effectue une visite d'Etat de deux jours en Algérie, à la tête d'une importante délégation.

Lors d'un dîner offert par le Président Tebboune en l'honneur de son homologue italien, les deux présidents se sont échangé les médailles.

Le Président Tebboune a décerné à son homologue italien la médaille de l'Ordre du mérite national.

Le Président italien a, à son tour, décerné au Président Tebboune la médaille de l'Ordre du mérite national italien.

Dans son allocution, le Président de la République a estimé que la visite de son homologue italien en Algérie est "l'occasion de nous remémorer notre histoire commune qui a imprimé les relations établies entre les deux pays qui traduisent notre détermination à œuvrer ensemble à les hisser vers des horizons plus larges".

L'Algérie et l'Italie évoquent, dans la mémoire de la civilisation humaine, un legs enraciné dans l'Histoire, des exploits et des positions fermes qui ont marqué l'histoire de la Méditerranée depuis des siècles à ce jour, a ajouté le chef de l'Etat.

Soulignant l'importance des relations multidimensionnelles algéro-italiennes, le Président Tebboune s'est adressé au Président italien: "Votre visite vient inaugurer une nouvelle ère marquée par une ambition commune de promouvoir nos relations bilatérales et insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique", et ce à la faveur des "acquis réalisés par le partenariat algéro-italien, notamment dans le cadre de l'accord d'amitié, de coopération et de bon voisinage liant les deux pays depuis 18 ans".

Les entretiens entre les deux chefs d'Etat ont permis de "hisser nos ambitions pour l'élargissement des domaines de coopération et des perspectives de relations économiques basées sur le principe gagnant-gagnant", a précisé le Président Tebboune, mettant en avant les accords signés lors de cette visite qui affirment "notre volonté commune à concrétiser ces objectifs et notre engagement à raffermir les relations d'amitié et d'ouvrir les canaux de dialogues entre les deux peuples amis".

A cette occasion, le Président Tebboune a offert à son homologue un cheval pur-sang arabe.

Les deux Chef d'Etat ont également pris une photo de famille avec l'orchestre symphonique qui a animé le dîner.

La visite du président italien s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays amis ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples