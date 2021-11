Algérie: Arrivée du Président Sergio Mattarella à Annaba

Annaba — Le président italien, Sergio Mattarella, est arrivé dimanche à la mi-journée à l'aéroport Rabah Bitat de Annaba à la tête d'une importante délégation.Accompagné du côté algérien par le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab et la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, M. Mattarela a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et le wali de Annaba, Djamel Eddine Brimi.

Le président italien, Mattarella, et le Premier ministre ont par la suite salué le drapeau et passé en revue le piquet d'honneur de la cinquième région militaire.

Etaient présents à la cérémonie d'accueil à l'aéroport Rabah Bitat, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, les sénateurs, les députés, le président de l'assemblée populaire communale (APC) d'El Bouni, le président de l'assemblée populaire de wilaya (APW) et les autorités civiles et militaires.

Le président italien se rendra à la Basilique Saint Augustin et au site archéologique Hippone de Annaba.

La visite d'Etat de deux jours du président Mattarella en Algérie s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples.

Le président italien est arrivé samedi à l'aéroport international Houari Boumediène ou il a été accueilli par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rappelle-t-on.