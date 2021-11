Mali: Les Marocains du Mali célèbrent le 46ème anniversaire de la Marche Verte

Bamako — L'Ambassade du Royaume du Maroc à Bamako a organisé, samedi, en l'honneur de la communauté marocaine, une cérémonie de commémoration du 46ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, sous le signe "la mobilisation pour la défense des constantes nationales".

Le programme de cette réception a été marqué par la levée du Drapeau national, suivie d'un mot de bienvenue de M. Hassan Naciri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali.

Par la suite, les représentants de la diaspora marocaine se sont succédés au pupitre pour relater les souvenirs de cette épopée mémorable.

Dans son discours de bienvenue, M. Naciri a souligné que l'esprit et la philosophie de la Marche Verte sont toujours présents sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec la même détermination et ambition de défendre les constantes de la Nation et de réussir les projets de construction et de développement.

Il a ajouté que l'esprit et la philosophie de la Marche Verte marqueront les générations futures, car ils constituent l'expression d'une prise de conscience collective pour la réussite du processus d'achèvement de l'unité territoriale, de l'édification démocratique et du développement humain, selon un programme bien établi et des politiques intégrées, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La philosophie de la Marche Verte se reflète à l'extérieur dans l'attachement du Maroc au bon voisinage, à la résolution des différends par le dialogue et par des moyens pacifiques, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et la contribution constructive au règlement des conflits et à la promotion de la paix mondiale, a mis en avant le diplomate marocain.

Il a, dans ce sens, souligné que le Maroc, conscient de son rôle de puissance régionale, restera attaché au bon voisinage, au règlement pacifique des différends, à la contribution au maintien de la paix et à l'appui au développement, notamment sur le Continent africain.

De leur côté, les Marocains du Mali ont mis en exergue la forte cohésion nationale qui animait les marcheurs volontaires de ce mois de novembre 1975, réaffirmant leur pleine adhésion et volonté inébranlable pour la défense de la Cause nationale et les intérêts suprêmes du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste.

Par la même occasion, ils ont mis en avant la forte portée symbolique du combat mené par Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Feu Sa Majesté le Roi Hassan II ainsi que les nombreux sacrifices consentis par les deux Regrettés Souverains pour le recouvrement et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cette activité a été égayée par des chants patriotiques de l'assistance en symbiose avec la chorale de la cathédrale de Bamako qui a brillamment interprété les hymnes nationaux du Maroc et du Mali.

La cérémonie a vu la participation de responsables d'organismes marocains opérant au Mali ainsi que des représentants de l'Association Malienne d'Amitié Mali Maroc (AMAMA) et du Conseil National des Adeptes de la Tijania et de la Qadiriyya.

Au terme de cet évènement, les membres de la communauté marocaine ont chargé l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi de transmettre au Souverain l'expression de leur fidélité à forte charge symbolique de leur attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite.