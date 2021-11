Afrique: La ministre Bessi Kama a rendu visite au centre Liberty Sport d'Agbodrafor

Le centre de formation Liberty Sport Académie Delta Foot d'Agbodrafo, a accueilli ce vendredi la Ministre des Sports et des Loisirs du Togo, Dr. Lidi BESSI KAMA. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la politique sportive au Togo.

Créé depuis 2002, Liberty sport Académie Delta Foot d'Agbodrafo, situé à plus de 25km de Lomé, a été honoré ce vendredi 05 Novembre 2021 par la visite de la Ministre des Sports et des Loisirs Dr. Lidi BESSI KAMA. Après un atelier de réflexion pour donner une nouvelle orientation aux Centres de Développement des Sports (CDS) de Kpalimé et de Bassar qui a eu lieu du 03 au 04 novembre 2021 au stade de Kégué, la Ministre des sports et des Loisirs est venue découvrir et constater de visu ce qui se passe à Agbodrafo.

Liberty Sport Académie est l'un des rares centres de formation de football au Togo qui allie les études et le sport.

Ce centre dispose de nos jours, un bâtiment scolaire de 6ème en terminale, un bloc administratif, un bloc de dortoir, et deux grandes pelouses de normes internationales entièrement couverts de gazon naturel.

Dans leurs mots de bienvenue, le Directeur du centre Monsieur Tchanilé Tchakala et le Maire de la Commune de Lac3, Monsieur GUNN Edoé ont tour à tour souhaité la cordiale bienvenue à la Ministre des sports et des loisirs et démontré la valeur ajoutée de ce joyau pour la jeunesse du Togo en particulier et de la sous-région Ouest africaine en général.

« Conscient que nous sommes tous collectivement et solidairement responsables du développement de notre football, nos différentes structures liberty académie, le magasin top sport et Top management, s'inscrivent dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement du sport. Mme la Ministre vous pouvez compter sur notre entière disponibilité dans vos multiples actions » a dit Monsieur Tchanilé Tchakala Directeur Fondateur du Centre Liberty Sport Académie d'Agbodrafo.

Après la visite des différentes installations (bloc administratif, la salle des classes, les dortoirs, les deux grandes pelouses et une exhibition des jeunes pensionnaires, la Ministre Dr. Lidi BESSI KAMA a été emerveillée : « Je suis séduite par ce que je viens de découvrir. J'ai constaté avec plaisir, que la discipline et la rigueur qui sont les maitres mots qui caractérisent le meilleur devenir de tout être humain ont une place de choix dans votre centre.

Vos résultats des examens scolaires (BEPC, BAC1 et BAC2) toujours supérieurs à 70% et les talents sortis de ce centre de formation exceptionnelle qui font la fierté du football togolais, illustrent à merveille l'efficacité du travail qui se fait ici. Je voudrais par la même occasion féliciter Monsieur Tchanilé et l'ensemble de son administration pour leur engagement en faveur de la jeunesse.

Votre initiative s'inscrit dans la dynamique de la politique du gouvernement à redonner au sport en général et du football en particulier ses lettres de noblesse. Mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour vous soutenir dans votre élan pour un football économique » a t-elle déclaré.

L'un des temps forts de la visite de la Ministre est la réception du nouveau véhicule que vient de se doter le centre Liberty Académie Delta foot d'Agbodrafo. Un bus de 51 places flambant neuf est désormais à la disposition des pensionnaires pour leurs différents déplacements.

Rappelons que le centre est en chantier pour se doter d'un complexe hôtelier pour abriter les grands tournois des académies en vue de faciliter la détection et le placement des talents.