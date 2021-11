Ile Maurice: Formation professionnelle - 36 pêcheurs sur les bancs de l'école

Ils ont la pêche. Les hommes de la mer étaient à l'honneur hier à Trou-d'Eau-Douce. La Fédération des pêcheurs artisans de l'océan Indien (FPAOI) et la Coopérative des Pêcheurs de Trou-d'Eau-Douce ont organisé un échange professionnel pour les pêcheurs de la région de l'océan Indien, au restaurant Le Four à Chaux, dans ce village côtier de l'Est.

Cet événement, qui coïncide avec les 60 ans de la Trou-d'Eau Douce Fishermen Cooperative Society Ltd, s'est tenu en présence du président de la FPAOI, Keuth André, du vice-président de la FPAOI, Ismail Mahamoudou, du ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo et du ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, Sunil Bholah.

Selon Patrick Fortuno, secrétaire de la FPAOI, cette démarche a pour but de former 36 pêcheurs dans la région de l'océan Indien. «Le secteur de la pêche artisanale est appelé à se développer face à plusieurs obstacles. Les pêcheurs de la région ont du mal à joindre les deux bouts par eux-mêmes. Une option est le contact interprofessionnel entre les pêcheurs de la région de l'océan Indien, où la pêche artisanale est plus établie et avancée. La FPAOI soutient grandement l'échange d'expériences et d'excellentes méthodes de pêche entre ses membres qui ont de l'expérience et des talents à apporter.»

En conséquent, il encourage ses membres pêcheurs à augmenter leur capacité et à automatiser leurs opérations. Les pêcheurs professionnels avec de nombreuses années d'expertise servent de personnes ressources- formateurs. L'échange sert de précurseur aux événements de l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales désignée par la Food and Agricultural Organisation en 2022.

Lors de cet évènement, le lancement de trois nouveaux bateaux hors lagon a également eu lieu. Patrick Fortuno a fait ressortir que les bateaux porteront les noms des personnes qui ont largement contribué dans le secteur de la pêche. Parmi eux, feu Benjamin Moutoo, ancien fonctionnaire, qui a été conseiller au ministère de la Pêche. Il a aussi travaillé pour la Commission Justice et Vérité. Anil Poonie, président de la Mauritius Fishermen Cooperative Federation, et Jean Vacher, président de l'Apostolat de la mer. Patrick Fortuno nous a fait parvenir les photos de deux de ces embarcations.