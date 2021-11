Cote d'Ivoire: Abobo - 300 policiers municipaux recrutés, Kandia Camara promet une commune propre

300 policiers municipaux ont été officiellement présentés, le samedi 6 novemvembre 2021. La commune d'Abobo a recruté ses hommes et femmes pour assister les forces de l'ordre, veiller sur la sécurité dans la commune et surtout contribuer à assainir en termes de propreté, la cité cette cité, rapporte un post de la ministre Kandia Camara sur sa page officielle Facebook.

Madame le Maire Kandia Camara a procédé à ce recrutement pour changer le visage d'Abobo. Elle est ainsi déterminée à impacter positivement la vie de ses administrés.

C'est d'ailleurs pourquoi, en marge de la présentation de 300 nouveaux policiers municipaux,, elle a annoncé qu'Abobo"aura le prix de la Commune la plus propre du pays".

Aussi a-t-elle affirmé être fière de son collègue de Koumassi, le maire Cissé Bacongo qui a obtenu le Prix d'Excellence qu'il vient d'obtenir.

A cette occasion, également, elle a annoncé le démarrage d'une vaste opération de libération des artères principales de la commune à partir ce dimanche 07 novembre. Elle a exhorté les agents de la police municipale à encadrer et à sensibiliser la population sur les questions d'hygiène, leur conseillant d'être des agents exemplaires et rigoureux et de ne point user de la violence.

Ce fut l'occasion pour elle de traduire sa reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour avoir initié de grands projets à Abobo, dont le Plan d'Urgence de la Commune d'Abobo(PUCA) d'un montant de 174 milliards de FCFA.

A l'en croire, Abobo va changer de visage grâce à la vison du Chef de l'État, au PUCA et à la police municipale. L'élue locale a également annoncé la construction du CHU d'Abobo, du grand marché, de la plus grande gare de métro d'Abidjan, d'un immense supermarché, des lycées d'excellences etc.

Pour la réussite de tous ces projets, elle a souhaité l'engagement de tous. Engagement qui passe par l'implication des uns et des autres dans l'opération de deguerpissement.