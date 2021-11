Congo-Brazzaville: Journée de l'arbre - 40000 hectares de plants pour des puits carbone à Ngo

La 35e édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée, le 6 novembre à Ngo, dans le département des Plateaux, par une opération de planting d'arbres. L'évènement a été marqué par le lancement du projet Batéké carbon sink (Bacasi) de Total Energies par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Le Premier ministre a donné le coup d'envoi du planting d'arbres sur la Plaine Nganouo, à environ 27 km du district de Ngo, en présence des autorités locales, des diplomates et partenaires au développement. Pour cette édition 2021 de la Journée nationale de l'arbre, environ 97600 tiges d'espèce d'Acacia (manguim Willd) ont été plantées sur une superficie de 100hectares du site du projet Bacasi.

Cette opération de planting constitue la première étape de la campagne de plantation de Total énergies, qui consistera à développer une forêt de 40000 ha, dont 38000ha destinés au puits carbone et 2000 ha de forêt associés à des activités agro-forestières. Depuis le mois de juin, les 150 membres de l'équipe du projet ont pu préparer 800ha de terrain et produire un million de plants qui vont être enfouis durant la première campagne.

Tout a été mis en œuvre pour lancer dès cette année les premières activités, explique Nicolas Terraz, le directeur d'exploitation-production de Total-énargies. Le projet Bacasi, ajoute-t-il, s'inscrit dans la vision de contribuer à la préservation de la forêt présente dans la réserve de la Léfini et de développer de nouvelles filières forestières durables dans le pays.

« Notre compagnie Total est présente en République du Congo depuis plus de 50 ans. Nous avons participé activement au développement d'une économie pétrolière dans le pays. Total-énergies compte poursuivre et élargir le partenariat pour faire rayonner le Congo sur la scène internationale pour ses activités d'afforestation et la conservation de ses immenses ressources vertes », a indiqué Nicolas Terraz.

En décidant d'investir 250 millions dollars dans ce projet écologique, la compagnie confirme son engagement dans la transition énergétique, avec l'ambition de neutralité carbone d'ici à 2050. Sa stratégie consiste, d'abord, à éviter les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte tous les aspects dès la conception des projets industriels, ensuite, à réduire les émissions en modernisant les installations existantes et, enfin, à compenser les émissions résiduelles avec le développement de solutions comme le stockage de CO2 et de puits de carbone naturel.

Partenariat gagnant-gagnant

Pour le gouvernement congolais, le projet de plantation agro-forestière de la réserve Léfini conclu avec le groupe Total représente un partenariat gagnant-gagnant. « Les avantages du projet sont nombreux, notamment dans le domaine d'afforestation et de puits carbone. Il va contribuer à la diversification de l'économie nationale et à la création d'emplois et au développement local à travers le fonds de développement local mis en place à cet effet », a indiqué la ministre de l'Économie forestière.

Signé en mars dernier par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et le directeur général de Total E&P Congo, Martin Deffontaines, le projet sera exécuté par la société Forest neutral Congo, partenaire de Total. Bacasi contribuera à la compensation carbone, soutient Rosalie Matondo, avec un captage estimé à plus de 10 millions de tonnes de CO2 équivalents sur 20 ans. « Ce qui vient de se passer est la preuve de l'engagement du président de la République réaffirmé lors de la Cop26 », a déclaré le Premier ministre Anatole Collinet Makosso.