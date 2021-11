Afrique: Le monde a marché à Glasgow pour la justice climatique

Ce samedi 06 novembre 2021, des dizaines de milliers de personnes ont marché pour qu'il ait une justice climatique partout sur la planète. C'était à Glasgow où se passe le rendez-vous de la Cop26.

De Sydney à Londres, de Libreville à Madrid, plus de 200 événements pour le climat ont eu lieu, ce samedi 6 novembre. À Glasgow, ils étaient des dizaines de milliers pour exiger la « justice climatique » et des mesures immédiates pour les populations, surtout dans les pays les plus pauvres du Sud, déjà affectées par le réchauffement de la Terre provoqué par les émissions de gaz à effet de serre de l'activité humaine. A cette marche, comme c'est le cas depuis plus de 10 ans, les délégués de Pan African Climate Justice Alliance ou l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA) n'ont pas manqué de réclamer plus d'actions en faveur du climat.

" Nous marchons certes pour la justice climatique, mais nous marchons aussi pour plus de liberté, pour plus qu'équité, pour la justice sociale, pour l'égalité des genres, pour l'emploi des jeunes, pour la lutte contre la faim et la pauvreté sous toutes ses formes." a affirmé Fabrice Ntchango, Coordinateur du Roscevac Officiel et coordonnateur de la section gabonaise de PACJA.

La Justice climatique équivaut à l'égalité des Droits entre hommes et femmes estiment les marcheurs pacifiques." Ce sont marches pacifiques mais dont les symboles rappellent l'engagement des leaders comme Martin Luther King, Malcom X, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi qui ont su nous montrer la voie à suivre dans la lutte contre les oppresseurs des temps modernes." a insisté Coordinateur du Roscevac Officiel et coordonnateur de la section gabonaise de PACJA Fabrice Ntchango.