Guinée: La CEDEAO réaffirme sa demande de libération inconditionnelle du président déchu Alpha Condé

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a convoqué une session extraordinaire à Accra, République du Ghana, le 7 novembre 2021, sous la présidence de S. Exc. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana et Président de l'Autorité de la CEDEAO. Le Sommet devait passer en revue les développements politiques en République de Guinée et en République du Mali.

Étaient présents au Sommet les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ou leurs représentants dûment mandatés : S. E. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire ; IL. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana ; S.E. Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau ; IL. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger ; S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal ; IL. Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin ; IL. Yemi Osinbajo, vice-président de la République fédérale du Nigéria ; IL. Christophe Joseph Marie Dabire, Premier ministre du Burkina Faso ; Hon. Seedy Keita, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi de la République de Gambie ; Hon. Dee-Maxwell Saah Kemayah, ministre des Affaires étrangères de la République du Libéria ; IL. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'étranger. IL. Belarmino Silva, ambassadeur de la République du Cap-Vert au Nigéria ; S.E Mme Francess Virginia Anderson, Haut Commissaire de la République de Sierra Leone au Ghana ;

La session a également été suivie par S.E. Dr Goodluck Jonathan, Ancien Président de la République Fédérale du Nigeria et Médiateur de la CEDEAO pour le Mali, S.E. Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, M. Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. El-Ghassim Wane, Chef de la MINUSMA et M. Maman Sambo Sidikou , Représentant spécial de la MISAHEL, représentant le Président de la Commission de l'Union africaine 4. L'Autorité a exprimé sa solidarité avec la République du Niger, la République fédérale du Nigéria et la République de Sierra Leone pour les incidents qui ont eu lieu dans ces États membres dans lesquels des dizaines des vies ont été perdues à cause du terrorisme et d'un enfer, respectivement. L'Autorité a observé une minute de silence à la mémoire des victimes.

Les chefs d'État et de gouvernement ont été informés par le Président de l'Autorité de la CEDEAO, S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sur les résultats de sa visite en Guinée, accompagné de S.E. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, le 17 septembre 2021, et sa visite au Mali le 17 octobre 2021. L'Autorité a également examiné le rapport sur la situation politique au Mali présenté par le Médiateur de la CEDEAO pour le Mali et le Mémorandum sur la situation politique en Guinée présenté par le président de la Commission. L'Autorité a salué la qualité des rapports.

À l'issue des délibérations, l'Autorité a entériné les principales recommandations contenues dans le mémorandum sur la situation politique en République de Guinée et le rapport sur la situation politique en République du Mali. Sur la transition politique en République de Guinée

L'Autorité réaffirme sa demande de libération inconditionnelle du président Alpha Condé.

La Conférence prend note des récents développements en Guinée, notamment l'adoption de la Charte de transition, la nomination d'un Premier ministre civil et la formation du Gouvernement de transition. Il exhorte les autorités de transition à soumettre d'urgence un calendrier détaillé des activités à mener dans le cadre de la transition vers la tenue d'élections, conformément aux décisions du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 16 septembre 2021.