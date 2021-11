Afrique: Tour du Faso 2021 - La Suisse en jaune, le Burkina se contente du blanc

La 33e édition du Tour du Faso a été remportée le dimanche 7 novembre par l'Allemand Daniel Bichlmann de l'équipe suisse Kibag-Obor-CKT. Le Burkina se contente d'une victoire d'étape, du maillot blanc du meilleur jeune et de la 3e place au général, laissant les 3 principales tuniques (jaune, vert et rose) à la concurrence.

Rarement les Etalons ont connu pire participation au Tour du Faso. Pas de maillot jaune, cela peut se comprendre. Mais pas de maillot vert aux points ou encore le rose des sprints intermédiaires ou points chauds, c'est juste une débâcle. Certes, on n'organise pas une compétition pour nécessairement la remporter, mais ne pas exister dans le tournoi, c'est désastreux. C'est ce que les Etalons cyclistes ont donné à voir sur l'ensemble des 10 étapes du Tour du Faso 2021. Leurs hauts faits d'armes, c'est la victoire de la 2e étape avec Souleymane Koné, le maillot du meilleur jeune avec Paul Daumont et la 3e place au classement général individuel au temps avec Koné, derrière l'Allemand Bichlmann de l'équipe suisse et le Marocain Oussama Khafi. «Ce n'est pas une déroute pour les Etalons. Ce n'est pas chaque fois qu'on peut remporter le Tour. Ce qui va donner de la notoriété à la compétition, c'est l'organisation. Quand nous allons passer à la catégorie supérieure au niveau de l'UCI, il y aura des équipes plus fortes et on pourrait faire 10 ans sans remporter le Tour du Faso. Ce qui serait une grande victoire, ce serait de voir un cycliste burkinabè participer au Tour de France », nous a dit le ministre burkinabè des Sports, Dominique Nana.

En attendant, c'est la Suisse qui s'est imposée grâce à Daniel Bichlmann. Il a remporté la 5e étape, Ouaga-Kaya, puis a su gérer le reste de la course. «C'est plus qu'un rêve pour moi. Je me suis beaucoup entraîné. C'est ma première victoire majeure sur un tour. Et c'est grâce au travail de tous mes coéquipiers. Ce fut une aventure merveilleuse et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine », a affirmé le maillot jaune 2021 du Tour du Faso.

En ce qui concerne la dernière étape, à savoir celle Kombissiri - Ouaga (+un circuit de 5km x10, soit 129km), elle a été classique, car les jeux étaient déjà faits. La victoire du Sud-Africain Gustav Basson n'est qu'anecdotique. Sur ce trajet, le Burkinabè Souleymane Koné a, avec panache, grappillé 6 secondes de bonification, ce qui lui a permis de monter sur le podium du classement général.

Ce qui a été fatal aux équipes africaines, c'est la vitesse de la caravane. La vitesse moyenne générale était de 46,89 km/h, si bien que beaucoup n'ont pas pu suivre le tempo. D'ailleurs lors de la 5e, les forçats ont roulé à plus de 51km/h. Ce tour a connu 4 porteurs du maillot jaune. Tout compte fait, tous aussi bien le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, que le président de la fédération de cyclisme, Ignace Amédée Béréwoudgou, ont salué le bon déroulement de la compétition malgré les difficultés liées à la sécurité et au Covid-19.

Sur les routes du Tour,

Les principaux maillots

Maillot jaune du leader : Daniel Bichlmann (Suisse)

Maillot vert aux points: Hamza Yacine (Algérie)

Maillot rose des sprints : Hamza Yacine (Algérie)

Maillot blanc du meilleur jeune : Paul Daumont (Burkina)

Maillot De La Meilleure Équipe (Maroc)