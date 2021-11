Cote d'Ivoire: JNVA 2021 - Yamoussoukro accueille la 10e édition

Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive, tout en gérant les pertes post-récoltes ? ». C'est le thème autour duquel se tiendra du 24 au 28 novembre la 10e édition des journées nationales de valorisation de l'Agriculture des Ressources animales et Halieutiques (Jnva) à Yamoussoukro. Évènement dont le lancement a eu lieu le 3 novembre à l'auditorium de la Caistab au Plateau, en présence du représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Dr Koffi Adjoumani ; de Kouablan François, représentant du président du Conseil économique, social et culturel.

Occasion pour Jennifer Ceres, présidente de l'Agence pour la valorisation de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques (Ava) et organisatrice de l'événement, de présenter les objectifs de cette messe agricole : « Les Jnva 2021 évalueront, par des nouveaux mécanismes innovants, la compétitivité et surtout la résilience des actuelles chaînes de valeur afin de proposer des solutions opérationnelles dans le but de lutter contre pauvreté dans ce secteur clé de notre économie ». Et d'ajouter : « Nous offrons un cadre de discussions franches et inclusives sur les chaînes de valeur, à même de créer ce partenariat dynamique entre les paysans, les transformateurs, les spécialistes en commercialisation».

Tout en saluant l'initiative de Ava, Dr Koffi Adjoumani a souligné que le secteur agricole demeure le moteur de croissance du développement économique de la Côte d'Ivoire en raison de sa forte contribution à la mobilisation des recettes d'exportation, aux emplois qu'il fournit. « Ces performances de notre agriculture sont attribuables à la volonté politiques des dirigeants de notre pays, dans leur ambition d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang des pays à forte croissance économique basée sur l'agriculture », a soutenu Dr Koffi Adjoumani.

Les Jnva sont certes un forum d'échanges entre paysans et experts, de réflexions fécondes sur les enjeux du moment, mais elles sont aussi la fête du paysan. Comme à l'accoutumée, les producteurs seront à l'honneur avec des processions carnavalesques, un déjeuner dit champêtre, la soirée des Awards, ainsi que l'ouverture du restau-festiviande pour découvrir le savoir-faire des éleveurs locaux.