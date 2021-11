Cote d'Ivoire: Union des cadres et élus du Grand Nord/Gilbert Koné Kafana (président du comité de pilotage) - "Elle n'a rien de politique...ni de visée électoraliste"

Gilbert Koné Kafana a fait des clarifications, le vendredi 5 novembre 2021, sur l'Union fraternelle des cadres et élus pour le développement du grand nord (Ugn).

En sa qualité de président du comité de pilotage de cette association, devant la presse, à son cabinet sis à l'immeuble Djékanou au Plateau, il a soutenu que ce projet n'est guère pensé dans la perspective des échéances électorales à venir.

« L'initiative en cours n'a rien de politique. Des gens, par ma position, ma proximité avec le Président de la République, ont pensé que j'étais son envoyé. L'initiative est bel et bien partagée par des cadres et élus. Et cela me suffit. Je demande aux observateurs de me suivre jusqu'au bout de la création de cette union. Nous sommes loin des élections. Elle ne pourrait être une question électoraliste ni avoir de visée électoraliste », a-t-il spécifié. Le conférencier répondait ainsi à une interrogation relative à l'objectif réel de l'Ugn.

Gilbert Kafana Koné a tenu à préciser que le Chef de l'État n'est pas à l'initiative de ce projet. « (...) Ce que je fais dans ma vie, je le fais avec sincérité. J'ai rencontré le Président de la République, la première fois, en février 2021, depuis que j'ai commencé la préparation de la création de cette structure. C'est vous dire que je n'ai reçu aucune consigne de sa part. Mais s'il a eu l'information, elle n'est pas venue de moi », a-t-il justifié.

Le président du comité de pilotage a, en outre, fait savoir que des échanges avec les cadres et élus concernés ont précédé la mise en forme de ce projet. Il a indiqué que toutes les personnes rencontrées ont donné leur accord à l'idée.

« Nous n'avons rencontré aucune opposition. Nous avons été encouragés dans l'initiative. Je peux assurer que l'écrasante majorité des cadres et élus concernés ont adhéré au projet », s'est-il satisfait. Avant de faire savoir aux uns et aux autres que c'est l'ex-Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui avait nourri l'ambition de porter sur les fonts baptismaux l'Ugn. D'où le choix de la ville de Korhogo pour abriter, les 12 et 13 novembre, l'assemblée générale constitutive de cette entité.

Le maire de Yopougon a informé que 11 régions sont concernées par cette entreprise. Il s'agit, selon lui, du Poro, du Béré, du Bafing, du Folon, du Kabadougou, du Worodougou, du Hambol, de la Bagoué, du Tchologo, du Bounkani et du Gontougo. « L'adhésion à l'union est libre », s'est-il voulu clair par la suite.

Parlant de l'assemblée générale constitutive de l'Ugn à Korhogo, les 12 et 13 novembre, Gilbert Kafana Koné a informé qu'une dizaine de commissions ont été mises sur pied. Il a indiqué que celles-ci ont réfléchi à l'organisation pratique de ces assises placées sous le thème de l'intégration et du développement.

Les points saillants de cette grande rencontre, à l'en croire, sont la conférence publique qui aura lieu sur le thème : « Grand Nord de Côte d'Ivoire, zone d'intégration et de peuplement ancien ». Ensuite, il y aura l'approbation des textes fondateurs de l'union, des statuts et du règlement intérieur. Suivra, a-t-il poursuivi, l'ébauche des grands axes stratégiques de la politique générale de l'Ugn pour le développement des régions.

Le président du comité de pilotage de ce projet a affirmé que la désignation des organes dirigeants de cette association sera une étape décisive de la réunion. « Pour être transparent, nous avons lancé un appel à candidatures. Un comité de onze sages, issus de chacune des onze régions du pays, assurera le patronage et la présidence de l'assemblée générale. C'est à lui que reviendra la responsabilité de proposer à l'assemblée générale un nom consensuel de celui ou celle qui présidera aux destinées de l'union », a-t-il fait savoir.