Burkina Faso: Dimanche Politique sur Radio Omega - «Je demande pardon à tous les burkinabè. Je suis un Luc Adolphe Tiao "Nouveau" », affirme le fondateur du RPD

L'ancien Premier ministre, Luc Adolphe Tiao, a tenu le samedi, 6 novembre 2021, à Ouagadougou, l'assemblée générale constitutive de son parti dénommé Rassemblement Patriotique pour le Développement (RPD). Le lendemain dimanche, il était l'invité de l'émission dimanche politique de Radio Omega. Résumé des extraits dignes d'intérêt...

Le président du nouveau parti, le Rassemblement Patriotique pour le Développement (RPD), l'ex premier ministre du président Blaise Compaoré a regretté ce qui s'est passé lors de la chute du régime les 30 et 31 octobre 2014. « Je suis sincère, je ne dis pas quelque chose pour que demain l'on me blanchisse. J'ai le profond regret de voir tant de personnes qui ont été victimes de ce qui est arrivé à notre chute », a-t-il dit. Il a confié lors de l'émission dimanche politique sur Radio Omega qu'il vit un traumatisme intérieur. Il a profité exprimer sa compassion pour les familles de toutes les victimes. Pour lui, les populations sont sorties parce qu'ils avaient un idéal. « Nous aussi, nous étions dans l'utopie. Je prie Dieu que leurs âmes reposent en paix et que nous puissions transcender tout cela », a affirmé l'ex premier ministre.

« En fondant ce Parti, je me lance réellement en Politique. Du fond du cœur, je demande pardon à tous les burkinabè que j'ai offensé et fait du tort. Je suis "un Luc Adolphe Tiao Nouveau" », a indiqué le fondateur du RPD. Il a par ailleurs affirmé que son parti est pour le moment (non aligné). Et que le RPD travaillera en fonction des attentes des burkinabè.

Le président du nouveau parti RPD a fait aussi savoir : « Le président Compaoré souffrant m'a dit en octobre 2020 :"Luc, j'aimerais rentrer au pays". J'en ai parlé à un ami proche du président Kaboré pour lui confier que Blaise Compaoré désire rentrer. De ce que j'ai appris de source fiable, le président Kaboré a pris toutes les dispositions permettant d'accueillir Blaise Compaoré dans les conditions respectables. Nous ne souhaitons pas qu'il rentre humilier au Pays ».

Il a aussi indiqué que c'est seulement l'état de santé du président Compaoré qui l'empêche de revenir au Burkina. Et de dire que s'il était en forme, le procès ne l'aurait pas empêché de rentrer.