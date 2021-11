Sénégal: [Zoom] Après quatre décennies d'existence - L'Orchestre national à la recherche de la gloire perdue

En 1982, le Président Abdou Diouf décide de créer un orchestre national, concrétisant un projet cher à Abdourahmane Diop, directeur du Conservatoire national de musique à l'époque. L'un des objectifs était de permettre aux diplômés de cet institut de trouver du travail à leur sortie, tout en perfectionnant leur art. Principales missions de l'orchestre : contribuer à la valorisation du patrimoine musical, accompagner les vedettes de passage au Sénégal, animer les soirées de gala ou réception officielles et soutenir les jeunes talents afin d'assurer la relève. Quarante ans plus tard, l'Orchestre national semble avoir perdu le fil symphonique des temps fastes qu'il tente de reprendre avec les moyens du bord.

À l'intérieur de la Maison de la Culture Douta Seck, juste derrière la Case des tout-petits, se dressent les locaux qui servent de lieux de répétitions et de rencontres aux musiciens de l'Orchestre national. Chaque jour, ou presque, ils s'y donnent rendez-vous pour jouer de la musique, discuter et réfléchir sur l'avenir de leur formation. En cette matinée du mois d'octobre, ils sont tous là, assis sur des chaises, riant aux éclats, buvant du café et échangeant sur les projets du groupe. Quelques minutes après notre arrivée, ils nous invitent dans une salle quelque peu exiguë où ils se sont engouffrés pour répéter leurs partitions, sous le regard vigilant du chef d'orchestre Alassane Cissé et du chargé de production Papis Arfang Traoré.

Claquements de baguettes, notes rageuses de basse, riffs de guitare, mélodies de synthés, coups de percussions et c'est parti pour une demi-heure de rythmes et mélodies suaves ! Derrière le micro, le chanteur Khalifa Guèye, boubou blanc et micro à la main, distille des envolées lyriques avec sa voix si particulière qui fait penser aux crooners de la salsa. La musique est fluide, la sono presque parfaite et les paroles plaisantes. Après lui, un autre chanteur, Latyr Faye, enchaîne avec un air sérère, soutenu par les chœurs de Ndèye Thiam et Oulèye Diawara. La musique jouée par l'Orchestre national n'a rien à envier à celle des grands groupes du pays. Alors, pourquoi la formation a perdu de son lustre d'antan et est presque tombée dans l'anonymat ? Une question que se posent ses membres, eux qui s'échinent à produire régulièrement de belles compositions.

DES MOYENS QUI FONT DÉFAUT

Avec son directeur Adama Diallo, sa vingtaine de musiciens, ses techniciens de son et d'éclairage, son coordonnateur, son chargé de production, son agent d'administration et son veilleur, l'Orchestre national essaie tant bien que mal d'occuper sa place dans le paysage musical sénégalais, malgré des moyens qui font parfois défaut. « Notre objectif est d'avoir plus de moyens financiers et un niveau salarial relevé, mais nous sommes bloqués par la structure même de l'orchestre dont les membres sont régis par une convention commerciale », explique Adama Diallo. Depuis sa nomination, il se bat pour un changement de statut qui pourrait améliorer le traitement salarial de ses pensionnaires et leur donner une quiétude d'esprit plus propice à la création. Et selon lui, cela est tout à fait possible par le biais des budgets-programmes. L'autre bataille du directeur de l'Orchestre national est d'améliorer l'équipement avec du matériel dernier cri, des instruments modernes comme on en trouve dans les groupes privés. « Des efforts ont été faits par la tutelle, mais nous espérons plus. La question sera peut-être résolue en 2022 », souhaite-il. Il déplore le fait que presqu'aucune logistique n'est affectée à l'orchestre qu'on pourrait pourtant assimiler à l'équipe nationale de musique du Sénégal. « Si les moyens sont réunis, le groupe pourrait s'atteler à l'un de ses objectifs qui consiste à animer le territoire, se déplacer dans les 14 régions et toutes les communes du pays afin de mener des ateliers et programmes de formation », poursuit-il.

En 39 ans d'existence, l'orchestre peut s'enorgueillir d'avoir compté en son sein des musiciens expérimentés sortis du Conservatoire national de musique, ayant un background avéré et sachant lire, écrire et déchiffrer la musique, rappelait son ancien directeur, Jacques Boucher, lors d'un entretien, il y a quelques années. À l'époque, l'orchestre accueillait d'illustres membres comme le tromboniste Moustapha Fall (ancien du Super Diamono), le violoniste William Badji, le saxophoniste Sanou Diouf, le balafoniste Vieux Sidy Koïta et d'autres professionnels presque tous partis à la retraite. Mais, la relève semble être bien assurée avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes tels que le chef d'orchestre et bassiste Alassane Cissé, le guitariste Ibrahima Diédhiou, le batteur Boly Seck, le pianiste El Hadji Mbaye, le chanteur et guitariste acoustique Latyr Faye, les percussionnistes Moustapha Faye et Pape Souleymane Diop ainsi que les chanteurs Khalifa Guèye, Oulèye Diawara, Ndèye Thiam et le chargé de production Papis Arfang Traoré.

STUDIO D'ENREGISTREMENT EN PITEUX ÉTAT

Dans sa configuration, l'Orchestre national, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, se déploie dans quatre sections principales. Il y a d'abord l'Atelier musical qui joue des sonorités instrumentales traditionnelles et modernes s'inspirant du répertoire sénégalais. Du côté de la section Variétés internationales, les musiciens utilisent leur propre répertoire, des compositions de vedettes nationales et internationales et des morceaux réalisés à partir des résidences avec des musiciens étrangers. Ainsi, l'orchestre a eu à accompagner des stars de passage au Sénégal telles que Manu Dibango, Nayanka Bel, Alpha Blondy, Tchala Muana, Harry Belafonte, Jimmy Cliff et tant d'autres. La troisième section est celle appelée Jazz qui puise à fond dans le patrimoine musical national, mais aussi au niveau des standards internationaux. Enfin, la quatrième section est celle intitulée Variétés locales avec un soubassement de musique d'ambiance sur fond de folklore des différents groupes socioculturels du pays.

Après quatre décennies de bons et loyaux services, le groupe traverse une période assez difficile. En juin 2018, lors de la célébration de ses 36 ans, un officiel du ministère de la Culture décrivait une situation pas très reluisante. Il avait insisté sur les problèmes de management, de gestion des ressources humaines et financières, d'équipement en matériels de son et de lumière, de logistique, de production artistique et de recherches musicales qui minent l'orchestre. Durant les échanges au cours d'une table-ronde, le directeur Adama Diallo souhaitait que les discussions aboutissent à un état des lieux exhaustif. Dans la même veine, Sémou Diouf, chef d'orchestre à l'époque, lançait ce cri du cœur pathétique à l'endroit des autorités : « Il faut que l'Etat prenne la peine de nous donner un peu plus de moyens financiers, mais également de régler nos problèmes sociaux et de matériels ».

Tous ces appels ont-ils été entendus ? Cela ne semble pas être le cas, car l'Orchestre national végète toujours dans des difficultés monstres, comme nous l'ont confirmé ses membres lors de notre passage à leurs séances de répétition. Ils sont tous nostalgiques de cette période faste des années 1980 et 1990 durant laquelle le groupe était convié à tous les grands événements musicaux aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger : tournée au Venezuela, Festival international jazz à Dakar, Salam music expo, Saint-Louis Jazz, Festival Ebony à Gorée, Masa d'Abidjan, Festival mondial des Arts nègres, Fête de la musique en France, etc. Des productions de belle facture telles que « Naforé » en 1993, « Makhou ak Tacko » en 1996, « Liggeey » en 2001, avaient été mises sur le marché. Leur dernier album de 7 titres, « Musique de la Téranga », a été enregistré en mars 2020 et présenté au Masa d'Abidjan. Aujourd'hui, l'âge d'or de l'orchestre semble relever du passé, mais ses pensionnaires comptent bien rebondir et montrer leur talent sur toutes les scènes du monde. Cependant, pour atteindre cet objectif, le groupe devra être mieux équipé en matériels et voir les conditions de vie de ses membres améliorées. Un autre signe de la précarité dans laquelle vit le groupe : à leur siège de la Maison de la Culture Douta Seck, le local prévu pour servir de studio d'enregistrement est dans un état de délabrement inqualifiable pour un orchestre dit national. « Nous avons fait la proposition aux autorités pour l'équiper et espérons avoir une réponse positive », souhaite le directeur Adama Diallo.

ADAMA DIALLO, DIRECTEUR DE L'ORCHESTRE NATIONAL

« Notre objectif est réconcilier le groupe avec le public »

Depuis sa nomination à la tête de l'Orchestre national, il y a près de trois ans, Adama Diallo s'évertue à imprimer sa marque en apportant quelques innovations. Son objectif est de doter le groupe de plus de moyens logistiques, d'améliorer les conditions de vie de ses membres et de lui redonner son lustre d'antan.

Après 39 ans d'existence, où en est l'Orchestre national dans sa mission de valorisation du patrimoine culturel sénégalais ?

« Notre dernière production est faite avec les femmes sérères de Djilor regroupées autour du Groupement d'intérêt économique (Gie) Nanoor pour la transformation de produits locaux, la teinture et le batik. Elles jouent de la musique traditionnelle sur fond de percussions avec des calebasses appelées « guamb ». Par ailleurs, lors des tournées nationales de l'Orchestre national, des ateliers musicaux ont été organisés à Louga, Mont Rolland, Dakar, Sédhiou et Diourbel. La dernière édition du festival de Toubacouta nous a également permis de revisiter le « ngoyaan » chanté par les femmes de la localité, accompagnées de nos musiciens. Pendant ces échanges artistiques, nous avons enregistré des éléments immatériels du patrimoine musical. À notre retour à Dakar, un travail de suivi professionnel a été élaboré et des arrangements opérés par le chef d'orchestre, en relation avec le chargé de production et les musiciens. Depuis la création de l'orchestre, il existe une tradition établie d'accompagner les artistes nationaux, régionaux et internationaux. Il s'agit d'écouter, d'échanger et de recueillir des chansons des terroirs pour s'en inspirer et les traduire en différents styles par une écriture en solfège reproduite en partitions. Dans sa mission de préservation et de valorisation des instruments traditionnels, l'Orchestre national recrute parmi les meilleurs musiciens de kora, riti, flutes, khalam, tama, sabar... ».

Dans votre politique, figure la mise en place d'orchestres dans toutes les régions du pays...

« Des ateliers de renforcement de capacités musicales ont été organisées dans le but de mettre en place ces orchestres régionaux, mais la pandémie du coronavirus a freiné notre élan. Cependant, la relance est recommandée par le ministère de la Culture qui nous a fixé un objectif de trois orchestres à mettre en place durant l'année 2022, à Louga, Diourbel et Sédhiou ».

Quel bilan peut-on tirer du plan triennal mis sur pied à votre arrivée à la tête de l'Orchestre national, notamment pour rééquiper le groupe ?

« Nous avons réussi à amorcer tous les points saillants recommandés par le plan triennal, notamment l'achat de matériel de sonorisation, la réparation complète de tout le matériel existant et l'acquisition d'instruments musicaux reçus de la coopération chinoise. Le chantier de construction de la salle de répétition est en phase d'achèvement, le studio d'enregistrement est terminé, son acoustique améliorée et nous attendons l'équipement complémentaire. Les ressources financières ayant connu une légère hausse avec le budget-programme, l'espoir est permis de faire face aux charges régulières relatives à la production, la diffusion, la formation, ainsi qu'aux tournées nationales et internationales. Avec l'absence d'une direction artistique, un poste de manager a été proposé. Cependant, nous n'avons pas encore finalisé l'élaboration d'un nouveau statut pour l'orchestre et les musiciens afin d'améliorer le traitement salarial des artistes et techniciens pour le budget 2022 ».

Dans la même veine, pourquoi l'orchestre n'est-il plus tellement présent sur la scène internationale, par exemple lors des grands festivals à l'étranger ?

« Nous avons eu à participer à la Fête de la musique en France, à Blois, Marseille et Montpellier, en juin 2019 et, pour la première fois, au Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) en 2020. Le groupe a également eu à faire un échange musical avec des artistes marocains lors d'un événement organisé par la Fondation des cultures du monde. Grâce à la collaboration de Musik Bi, nous avons aussi initié un atelier de jazz avec des professionnels venus du Luxembourg et de Marseille. À la mi-novembre de cette année 2021, nous sommes invités à Tunis pour les 50 ans de la Francophonie.

Est-ce qu'il y a une politique de formation de jeunes musiciens au niveau de l'Orchestre afin d'assurer la relève ?

« La politique de formation existe et est développée par Adolphe Coly, un doyen et professeur de chants membre de l'orchestre, qui accompagne plus d'une centaine de jeunes ».

L'orchestre prépare-t-il une nouvelle production et a-t-il des projets à réaliser dans les mois ou années à venir ?

« Des nouvelles productions sont en chantier et une est déjà entamée. Il s'agit du répertoire présenté pour la participation de l'orchestre au Masa 2020. Nous avons enregistré un album de 9 titres qui sera sur le marché durant le premier trimestre 2022 au plus tard. En décembre 2022, nous prévoyons la sortie du Cd de cinq titres, « Nanoorr », en partenariat avec le promoteur Babacar Ndiaye. Notre objectif est de créer le maximum de produits, mais pour cela il faut équiper le studio d'enregistrement comme cela s'est fait dans les régions.

PAPIS ARFANG TRAORÉ, CHARGÉ DE PRODUCTION

« Sans équipements modernes, nous risquons de faire du surplace »

Le chargé de production de l'Orchestre national, Papis Arfang Traoré, ne mâche pas ses mots : « L'Orchestre national a été un peu laissé en rade et est victime du carcan administratif dans lequel il est engoncé ». Et cela le désavantage par rapport aux groupes privés qui ont les coudées plus franches. Depuis quelques années, la formation fait face à un manque criant de moyens. Selon lui, la musique c'est avant tout un son impeccable et de la bonne lumière. « Sans équipements modernes et des moyens adéquats, nous risquons de faire du surplace. Nous demandons à l'Etat de nous appuyer dans ce sens, car soutenir l'Orchestre national peut contribuer faire éclore des talents », explique-t-il. De son point de vue, le directeur Adama Diallo se démène comme un beau diable pour améliorer les conditions de vie et de travail des pensionnaires, mais son appel ne semble pas être entendu par les autorités. « Nous aimerions bien que les salaires augmentent et suivent la courbe de la vie devenue très chère. Les musiciens auraient bien pu aller jouer dans des groupes privés car ils ont du talent, mais ils ont opté d'évoluer ici par patriotisme », poursuit Papis Arfang Traoré. Il déplore le fait que l'orchestre ne soit pas associé aux rencontres internationales telles que la récente Exposition internationale de Dubaï ou le dernier Fespaco au Burkina Faso, durant lesquelles le Sénégal était représenté par des groupes privés. « Pourtant, nous sommes capables d'accompagner et de jouer le répertoire de n'importe quel musicien », ajoute-t-il.

Le groupe veut sortir de ses murs, aller vers le public, organiser des concerts populaires gratuits à Dakar et dans les régions afin de permettre aux jeunes musiciens de s'exprimer. Dans le domaine des projets, l'Atelier musical a déjà enregistré une production dont la sortie est prévue en 2022. L'objectif est de valoriser et promouvoir la culture sénégalaise par le biais d'instruments traditionnels et modernes. « Ce sera une musique de chambre avec des chœurs, symbole d'un Sénégal culturel en miniature », poursuit-il. Du 3 au 4 décembre, l'Orchestre national participera au festival de Foundiougne et, pendant 4 jours, organisera des ateliers avec des jeunes talents et des musiciens traditionnels.

COMPOSITION ET ARRANGEMENTS

La touche du bassiste et chef d'orchestre Alassane Cissé

Derrière sa basse, Alassane Cissé affiche un sourire communicatif. Au sein de l'Orchestre national, il a une double casquette : chef d'orchestre et guitariste. « En tant que bassiste, j'assure le groove qui est important dans les compositions et, en ma qualité de chef d'orchestre, je dirige les répétitions et organise le travail dans les conditions voulues par l'administration, c'est-à-dire valoriser et vulgariser la culture sénégalaise, accompagner les talents nationaux et étrangers », confie-t-il après un moment de répétitions dans un local de la Maison de la Culture Douta Seck. Son travail, il le divise en quatre sections : variétés locales, atelier de musique traditionnelle, jazz ancré dans le patrimoine national et variétés internationales. Tout cela est réparti selon un calendrier défini d'avance et des programmes retenus.

Des difficultés, l'orchestre en rencontre, surtout au niveau structurel. « Nous manquons de moyens et certains musiciens viennent en répétitions avec leur propre instrument. L'administration fait de son mieux pour améliorer les conditions de travail, mais nous sommes très loin de ce que devrait être un orchestre national en matière d'équipements », souligne Alassane Cissé. Selon lui, le groupe devrait être la formation phare qui aiderait les orchestres privés, tout en étant mieux impliqué dans les programmes et événements officiels comme cela se faisait il y a quelques années. « Malgré nos faibles moyens, nous organisons parfois des ateliers de formation et nous rendons dans les régions. Notre devoir est d'aller vers les populations afin de faire bénéficier nos acquis et expériences aux jeunes », ajoute-t-il.

CHANTEUR ET GUITARISTE

Khalifa Guèye, le crooner aux multiples facettes

Khalifa Guèye est l'un des lead-vocaux de l'Orchestre national qu'il a intégré en 1999. Ce baroudeur de la musique sénégalaise a traîné sa bosse de guitariste et de vocaliste un peu partout et a côtoyé des célébrités comme Baaba Maal, Dial Mbaye, feu Madou Diabaté... Avec ce dernier, il avait fait paraître l'album « Ruba » en 1994, produit par le cinéaste Moussa Sène Absa qui l'avait utilisé dans sa pièce de théâtre éponyme. À l'époque, les 8 chansons de la cassette connurent un grand succès, surtout le tube « Xaar » dont le clip passait régulièrement sur le petit écran. Lui qui a acquis une belle expérience au fil de plusieurs décennies de pratique musicale considère pourtant l'Orchestre national comme une école où les pensionnaires viennent parfaire leur formation initiale. « En côtoyant des musiciens sortis du Conservatoire, j'ai beaucoup appris, même si j'avais des prérequis avant d'intégrer le groupe. Cela me sert au sein de l'orchestre, mais également ailleurs », nous explique-t-il.

Avec sa voix mélodieuse, Khalifa Guèye excelle dans le mbalakh, la salsa, les chansons traditionnelles et le style acoustique. Il est également guitariste et a joué aux côtés de feu Thione Seck, Aby Ndour, Wally Seck, etc. Selon lui, l'orchestre national est un groupe polyvalent avec un répertoire éclectique qui peut être interprété partout dans le monde. Cependant, il considère que pour produire de la bonne musique, les pensionnaires du groupe devraient être mis dans de meilleures conditions. « Une bonne création n'est pas compatible avec des problèmes de survie et de débrouille », déplore-t-il. Même s'il a la possibilité de collaborer avec d'autres artistes, les programmes de l'Orchestre national sont prioritaires. « Nous avons signé un contrat avec l'Etat et sommes des fonctionnaires de la musique », dit-il. Actuellement, Khalifa Guèye est en train de concocter des projets musicaux qui vont certainement éclore durant l'année 2022.