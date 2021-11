Cote d'Ivoire: Préservation de l'environnement - L'INAD-CI et ses partenaires s'engagent pour la préservation de la nature

L'Institut national des Administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-CI) en partenariat avec l'Institut Français de Gestion (Ifg) Afrique a organisé un dîner d'affaires le jeudi 04 novembre 2021, dans un hôtel à Abidjan-Plateau.

La présidente de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-CI), Viviane Zunon Kipré, a incité des mandataires sociaux de son institution à s'engager dans le programme de reconstitution du couvert forestier national. « La question du dérèglement climatique de l'effervescence et la qualité des résolutions de la COP26 témoignent bien que le périple climatique témoigne en dépit de tout sur l'agenda de tous », a-t-elle lancé.

Selon la présidente, le partenariat noué entre l'Institut national des Administrateurs de Côte d'Ivoire et l'Institut français de gestion (Ifg) Afrique depuis trois mois a permis des formations de haut niveau sur la contribution de l'Inad-CI à la préservation de l'environnement et à la structuration des programmes de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) vers une préoccupation d'ordre mondial. Et d'ajouter : « L'IFG Afrique est en effet, un partenaire de choix pour l'Inad-CI en adhérant tout de suite à notre projet plan vert et en mettant à disposition des intervenants de haute qualité ».

Notons toutefois que l'IFG Afrique et l'Inad-CI ont signé officiellement une convention pour formaliser leurs obligations au rang desquelles figure l'adhésion et la participation active au programme RSE de l'Inad-CI dénommée "Plan Vert". Il s'agit d'un vaste programme de reforestation pour lequel l'Institut s'est vu attribuer le label Écoresponsable 2021 du Ministère des Eaux et Forêts.