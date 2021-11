Afrique: Urgence humanitaire au Burkina - L'Union africaine offre 75 millions F CFA

La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Laurence Ilboudo, a reçu en audience, une délégation de la Commission de l'Union africaine, le vendredi 5 novembre 2021 à Ouagadougou. Les émissaires étaient porteurs d'un chèque d'environ 75 millions F CFA (150 000 dollars) pour soutenir l'action humanitaire du Burkina.

L'Union africaine (UA) est solidaire de la situation difficile que traverse le Burkina Faso dont une partie de la population est en situation d'urgence humanitaire. Le 5 novembre 2021, une délégation de l'organisation internationale, conduite par le représentant de l'Union des Comores auprès de l'UA, Assoumani Youssouf Mondoha, a été reçue par la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Hélène Marie-Laurence Ilboudo. Venus signifier la solidarité de l'organisation internationale au peuple burkinabè, les émissaires étaient porteurs d'un chèque de 150 000 dollars (environ 75 millions F CFA) pour soutenir les efforts des autorités burkinabè dans la prise en charge des personnes en situation d'urgence humanitaire.

« Au nom de la solidarité africaine, nous sommes venus encourager les autorités burkinabè et leur dire que nous sommes ensemble », a expliqué Assoumani Youssouf Mondoha. Il a félicité la ministre pour sa « disponibilité et son engagement sans faille pour cette cause ». Laurence Ilboudo a exprimé, pour sa part, de la satisfaction pour la sollicitude de la Commission de l'UA. « Aujourd'hui, le contexte sanitaire fait que la réduction de la mobilisation des ressources est très ressentie dans nos pays, cette mobilisation au niveau de l'UA est à saluer.

Nous en sommes satisfaite », a-t-elle déclaré. Le geste est d'autant bien reçu qu'il est posé pendant le mois de solidarité et que la situation humanitaire dans le pays requiert davantage d'actions de solidarité, a-t-elle dit. « Nous sommes en pleine campagne de mobilisation des ressources pour les personnes vulnérables. Nous espérons qu'il y aura d'autres chèques. Parce que les statistiques font état d'à peu près trois millions de personnes qui sont dans la détresse et que nous devons secourir afin qu'elles ne rentrent pas dans l'indigence... Nous devons renforcer la résilience », a soutenu la ministre en charge de l'action humanitaire. Laurence Ilboudo a appelé les Burkinabè et Africains à la mobilisation à l'endroit des personnes déplacées internes et des personnes vulnérables. Car, a-t-elle souligné, personne ne doit être laissé en marge du développement.