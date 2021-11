Sénégal/Togo: Forfait d'Abdou Diallo et de Sény Dieng contre le Togo et le Congo comptant pour les Éliminatoires Mondial 2022

Convoqués pour les deux prochains matchs des Lions du Sénégal contre le Togo et le Congo, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde " Qatar 2022', Abdou Diallo et Sény Dieng seront finalement forfait. Le défenseur et le gardien de but ont été testés positifs à la Covid-19, informe la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) à travers un communiqué envoyé hier, dimanche 7 novembre.

"La Fsf a le regret de vous annoncer le forfait du défenseur Abdou Diallo et du gardien de but Seny Dieng. Tous les deux avaient été convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021, mais ils ont malheureusement été testés positifs à la COVID 19", annonce l'instance dirigeante du Football sénégalais avant d'exprimer "tout son soutien à ces vaillants Lions et leur souhaite un prompt rétablissement afin qu'ils puissent reprendre les compétitions".

Pour palier ces deux absences, le sélectionneur a fait appel au gardien du Casa-Sports Alioune Badara Faty pour remplacer Seny Dieng.