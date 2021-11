Cote d'Ivoire: Éléphants de Côte d'Ivoire - Wilfried Zaha réaffirme son attachement à la sélection

Wilfried Zaha et ses proches n'ont pas apprécié la sortie de Patrice Beaumelle lors de la publication de la liste des 25 joueurs pour les deux derniers matches des Éléphants. Le joueur a lui-même réagi via son compte instagram.

Dans son message, l'attaquant de Crystal Palace reconnaît avoir demandé à Patrice Beaumelle d'être dispensé des regroupements de novembre. Par contre, Zaha estime n'avoir jamais renoncé à reporter le maillot de la sélection.

« Je n'ai jamais dit à aucun moment que je reconsidérais mon avenir de joueur international. Enfiler le maillot de la Côte d'Ivoire et représenter mon pays est un honneur que je ne prends jamais pour acquis. Lors des derniers matches internationaux, j'ai contracté une infection virale lors d'un voyage, et j'étais malade à mon retour. Incapable de m'entraîner et obligé de manquer le match Crystal Palace vs Arsenal, comme je ne me sens pas complètement rétablie, j'ai parlé au manager et lui ai demandé la permission de manquer les deux prochains matchs! Je serai bien sûr disponible et présent si je suis sélectionné pour les prochains. Je souhaite à l'équipe pleins succès et la qualification pour la coupe du monde », a déclaré le joueur de Crystal Palace.

Wilfried Zaha a été soutenu par son entraîneur à Crystal Palace dans cette affaire. « Il m'a clairement dit à quel point il aimait jouer pour l'équipe nationale et à quel point il serait fier d'aller à la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire», a déclaré Patrick Vieira.

Selon certaines indiscrétions Patrice Beaumelle et l'attaquant ivoirien ont échangé sur cette affaire pour faire baisser la tension.