Congo-Kinshasa: Problèmes socio-économiques - Gaston Dyndo offre des pistes de solution à Félix Tshisekedi

Kinshasa, le 02/11/2021

Transmis Copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Son Excellence, Monsieur le Ministre du Budget ;

- Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances ;

- Son Excellence Madame le Ministre des Mines.

Tous à Kinshasa/Gombe

Réf : CJS/CAB/PR02/11/21

Objet : Pistes de solution aux problèmes socio-économiques

Excellence Monsieur le Président de la République,

Par le présent courrier, nous venons humblement vous faire une suggestion afin de résoudre quelques problèmes socio-économiques urgents qui se posent dans notre pays, telle que la paie des enseignants et des autres agents de l'Etat.

Pour payer à un enseignant 300$ par mois, le Gouvernement a besoin de 2 milliards 800 millions de dollars par an. Nous sommes en contact avec des investisseurs qui peuvent financer cette somme, voire plus, dans un court délai ( un à deux mois). La seule condition est qu'ils posent est qu'ils puissent avoir accès aux gisements d'or et du cobalt dont les études ont été faites et les quantités ont été confirmées.

Il y a environ deux mois, le Gouverneur de Nord-Ubangi a annoncé à la presse qu'on a découvert, à 75 km de Yakoma, un gisement d'or de 920 tonnes. Sa valeur équivaut à plus de 45 milliards de dollars. Nous avons contacté le Gouverneur au téléphone pour lui suggérer l'offre d'une société américaine pour l'exploitation du gisement moyennant l'investissement dans le développement de la province. Nous attendons jusqu'à ce jour sa réponse. La même société est toujours disposée d'avancer rapidement à l'Etat congolais 3 milliards de dollars ou plus, afin d'accéder à cette concession. Elle propose de faire un partenariat avec celui-ci et la province pour exploiter ce gisement. Elle et d'autres sociétés partenaires sont aussi intéressées par les autres gisements d'or et du cobalt à travers le pays, dont les études de quantification ont déjà été faites.

Ainsi, on peut obtenir rapidement plusieurs milliards de dollars pour résoudre les problèmes sociaux majeurs auxquels notre population est confrontée. Nous sommes disposés à nous impliquer pour un aboutissement heureux des négociations avec ces entreprises.

Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de nos sentiments patriotiques.

Professeur Gaston Dyndo Zabondo

Initiateur