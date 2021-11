Madagascar: ASIEF / Sommet national - Les titres partagés, prochain rendez-vous à Morondava

Le Sénat, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le CROUA et le ministère des Transports sont rentrés avec la médaille d'or des sports collectifs.

Tout est bien qui finit bien. L'édition 2021 du Championnat national de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) a pris fin, hier, à Mahajanga après neuf jours de tournoi dans plusieurs disciplines. Les titres ont été partagés, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports a réalisé une belle moisson dans la capitale du Boeny. Les finales des disciplines collectives ont clôturé la compétition, hier, au Gymnase d'Ampisikina. « Nous remercions l'Etat qui était à nos côtés pour le soutien et surtout tous les fonctionnaires sportifs, sans qui, cet évènement n'aurait pas eu lieu. Nous reconnaissons qu'il y a eu quelques soucis, mais le respect mutuel et la compréhension de tout un chacun, a permis à la compétition de se dérouler dans de bonnes conditions », a fait savoir Jean Aimé Botosera dit John Love, président de l'ASIEF.

Dans le tournoi de basket-ball jeunes, la victoire finale est revenue à l'équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports. Hasambarana et consorts ont battu les basketteurs de la Primature par 74 à 64 au terme d'un match très serré et disputé. Les poulains de Voahangy arrivent ainsi à garder leur titre acquis en 2019 à Antsiranana. L'équipe du MJS signe alors son invincibilité à la compétition. Chez les dames, l'équipe de la Gendarmerie Nationale emmenée par Anita, ancienne internationale malgache s'est offerte le titre en battant la formation de l'Etat-Major.

Au volley-ball mixte, l'équipe du Sénat a défait la Primature en trois sets à un. Les éléments d'Anosikely ont enlevé le premier set par 25 à 22. Ressaisis, les volleyeurs de Mahazoarivo sont parvenus à égaliser à un set partout en remportant le second set par 25 à 22. Les deux équipes ont bien lutté sur le terrain de la Gendarmerie. La formation du Sénat qui a su gérer le match, surtout en fin de set, a fait la différence. Ils ont ainsi remporté les deux derniers sets par 25 à 21 et 25 à 23. Au rugby, l'équipe du CROUA a été sacrée aux dépens du ministère de la Santé. Au football vétéran, l'équipe du ministère des Transports à Toliara, grande favorite de la compétition, a justifié son statut. Les Tuléarois se sont imposés face aux footballeurs du ministère de la Santé sur le score d'un but à zéro. A Mahajanga, c'est le football qui a eu le plus de participants avec 73 équipes réparties dans 5 disciplines différentes.