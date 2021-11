Madagascar: Handball / Championnats nationaux - Sacre du THBC et de l'ASCO

Elles règnent en maître sur le paysage du handball malgache depuis une décennie. Et à Mahajanga, Zarinah et sa troupe ont encore une fois de plus prouvé qu'elles sont encore les meilleures.

Opposées aux handballeuses de My-Sah, les joueuses de Tana Handball Club se sont imposées par 25 à 20 en finale. Et plus encore, le trophée de la meilleure joueuse de la rencontre a été attribué à Jenny Hanitriniala du THBC. Chez les garçons, le titre a changé de mains. Ils ont couru derrière ce titre depuis environ dix ans. Et cette année, c'était la bonne pour les Tuléarois de l'ASCO. Grande équipe du handball malgache dans les années 80 et 90 et faiseur de star, ASCO renoue avec la victoire à Mahajanga.

Oui, Patrick et consorts ont été sacrés, mais ils ont beaucoup souffert tout au long de la finale. C'est sur le score très serré de 19 à 18 qu'ASCO a remporté le titre face aux militaires du COSFA. Une belle revanche et une victoire très attendue par tout Toliara.