Madagascar: Festival - « Jôkôsô » s'annonce

Une première à Madagascar, le festival du rire « Jôkôsô » se tiendra du 10 au 13 novembre à Antananarivo en divers lieux de la Capitale. À 14h, le premier jour, un spectacle d'ouverture se tiendra à l'Ikm Antsahavola avec la participation de 11 comédiens et duos. À savoir les anciens comme Dadavy, Francis Turbo... et avec des jeunes comme Orimah Sarobidy, Falitiana kely, etc.

Le 11 novembre, ce sera au tour de Tagman Namgat, ancien champion de slam et les membres de Gasy Stand Uppers d'animer un atelier libre d'accès à partir de 9h au même lieu sur « C'est quoi le stand up ? ». Ensuite, le Lucky Green Antsahavola accueillera un spectacle à 14h avec Zoky Dragon, Isambilo Dozera, Bary, Frogy Lalou et compagnie.

Bonne chose, la gente féminine se retrouve en nombre durant ce festival. Ce même jour de 11 novembre, à partir de 20h, Madagascar Underground réserve une soirée humoristique avec Farad Yasin, Mamy Ralijaona, Fi Rosa, Dechs Clodio, Lanja Babeine... Il faut croire que la comédie tananarivienne commence à s'enrichir depuis quelques années.

Un autre atelier aura lieu le lendemain, à l'Ikm Antsahavola à partir de 9h. Il sera consacré au « Partage de techniques de bases et écriture ». Même lieu, à 14h, sera célébré le 1er anniversaire de « Men in blagues », des séries de spectacle pour découvrir la nouvelle vague des humoristes de la capitale et d'ailleurs.

Le dernier jour sera consacré à la restitution des ateliers, à 9h à l'Ikm toujours. Et enfin, le spectacle de clôture se tiendra à 14h au Cemdlac Analakely. Avec Aina Maharavo, Riri et Aldini, Raytra Belaw'yck, Gothlieb, Finengo Mahasaky, Zina Rabedaoro, etc.