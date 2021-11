Cote d'Ivoire: Afrik Fashion Show 15 - Kandia Camara, Siandou Fofana et Félix Anoblé mannequins d'un soir

Pour une 15e édition, Isabelle Anoh a mis les petits plats dans les grands pour Afrik Fashion Show. L'initiatrice de ce grand rendez-vous de la mode africaine a réussi la prouesse de faire défiler sur le "T" du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le 6 novembre, sa marraine, la ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora Kandia Camara, les ministres de la Promotion des Pme et de l'Artisanat, Félix Anoblé et Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs. Lequel Coprésidait la cérémonie avec sa collègue de la Culture et de l'industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou Nguessan, excusée.

Avec l'ensemble des modèles, au nombre desquels des stars de média et de musique notamment le chanteur du groupe Magic System Manadja, la journaliste-écrivaine Anzata Ouattara, la chanteuse Sly de Sly et l'animatrice télé, Carolyne Dasylva, de quatre générations de créateurs ivoiriens, réunis autour du thème « Made in Côte d'Ivoire », ces personnalités gouvernementales ont sublimé le T par leur prestance et l'originalité de leur tenues.

Les 15 créateurs ont décliné à travers des tenues inédites dans des matériaux et inspirations du terroir, en quatre dimensions générationnelles, la force créative de la mode Made in Côte d'Ivoire. Il s'agit de Ciss St Moïse, St Joe, Étienne Marcel, Pathé O et Michelle Yakice pour la génération des Séniors; Anderson D, MB Design, Momoche, Tim Création, Patrick Asso, pour les Juniors, Franck Gnamien, Modeste Ba, Yohou Couture, pour les cadets, Michael Trah et Diamond Couture pour les Benjamins.

Au-delà de la symbolique des 15 printemps d'une créativité flamboyante, les 15 créateurs à l'affiche ont fait la démonstration du savoir-faire du « Made in Côte d'Ivoire ». Dont la vitalité s'est exprimée, en journée du 6 novembre, à travers le marché éphémère. Démontrant ainsi la résilience des créateurs et acteurs de la mode qui ont fortement souffert des effets de la Covid-19.

Isabelle Anoh, quant à elle, n'a pas du tout été avare en reconnaissance et gratitude envers le Premier Ministre Patrick Achi , la ministre d'État Kandia Camara, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N'Guessan, à celui du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et celui de la Promotion des Pme et de l'Artisanat, Félix Anoblé sans oublier tous les « précieux créateurs, sublimes mannequins, et tous ceux qui interviennent dans les métiers du textile et de l'habillement, de la coiffure et des accessoires, de la parfumerie et de la cosmétique ont érigé Afrik Fashion Show, désormais Afrik Fashion Week, comme l'un des cadres incontournables de promotion et de valorisation de la mode africaine.