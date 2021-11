Afrique Centrale: Assemblée nationale - Clément Yandoma, ambassadeur du Congo-Brazzaville fait ses adieux à Mboso

Malgré le report de la séance plénière consacrée à la Question orale avec débat adressée au Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur au sujet de la perception des fonds sans quittance par les agents de la PCR, les Députés nationaux à travers les commissions, et même le speaker de l'Assemblée nationale n'ont cessé de s'acquitter honorablement de leurs rôles des représentants du peuple. Ce mercredi 3 novembre 2021, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga a accordé une audience à M. Clément Yandoma, ambassadeur de la République du Congo-Brazzaville et doyen des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC.

A l'issue de cette rencontre avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate congolais s'est dit édifié d'avoir échangé pendant de longues heures avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso sur la qualité des relations bilatérales entre les deux Etats et les deux parlements.

«J'ai été très édifié de cet entretien parce qu'ensemble nous avons souligné l'excellence de ces relations établies entre nos deux pays et les deux peuples et en même temps entre nos deux parlements. Je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause de deux peuples de ces pays pendant la mission, surtout que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Vous comprendrez que cela témoigne de l'excellence de toutes les relations multiformes».

De son long séjour diplomatique en RDC, le diplomate Clément Yandoma a fait prévaloir son attachement à la RDC. «Je suis fils du pays», a-t-il conclu.