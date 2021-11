Congo-Kinshasa: CAMI - Le DG Jean-Félix Mupande prend acte de la désignation par la Ministre des Mines de deux Directeurs malgré le non-respect de la procédure

Dans un communiqué de presse rendu public, ce samedi 6 novembre 2021, le Département de communication du Cadastre Minier annonce que son directeur général, Jean-Félix Mupande a pris acte de la nomination par la ministre des mines, Madame Antoinette N'Samba Kalambayi, de deux directeurs au sein de cet organe, malgré le non-respect de la procédure en la matière.

«Par sa lettre N0 CAB.MIN/MINES/ANSK/02547o1/2021 du 1er novembre 2021, Son Excellence, Madame la ministre des Mines a désigné, à titre provisoire, parmi les cadres internes, Mr René KAZADI MBUEBUE et Jean Marie ISAZU respectivement aux postes vacants de Directeur Technique et Directeur Financier du Cadastre Minier conformément à son organigramme en vigueur. Elle a justifié le recours à cette procédure de désignation par l'impossibilité d'appliquer l'article 27 du Décret n0 17/005 du 03 avril 2017 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Etablissement Public Cadastre Minier et la nécessité d'éviter la paralysie du fonctionnement du Service du fait de ce vide au niveau de la haute direction », indique le département de communication du Cadastre Minier de la RDC dans son communiqué.

Et d'ajouter : « La Direction Générale du Cadastre Minier a pris acte de ces désignations tout en notant au passage le souci de la tutelle de veiller au bon fonctionnement du CAMI, malgré les difficultés d'application de la loi n 008/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics et du Décret sus-évoqué dans leur esprit et leur lettre ».

Par ailleurs, le Département de communication du CAMI annonce que le Directeur Général a immédiatement procédé le 04 novembre 2021 à l'installation des cadres désignés au cours d'une réunion de Direction élargie aux chefs de Département.

Il les a, pour ce faire, exhorté à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer à garder haut l'étendard du CAMI malgré les turbulences conjoncturelles. Il a insisté sur le besoin d'améliorer davantage les performances du CAMI en travaillant dans l'harmonie et la cohésion tout en respectant les textes réglementaires qui le régissent.

Il faut dire tout de même que depuis sa nomination à la tête du Ministère des Mines, Madame Antoinette N'Samba ne cesse de s'acharner sur le directeur du CAMI, Jean-Félix Mupande. En effet, la patronne des mines en RDC cherche toujours à imposer des gens au niveau du Cami en violation des textes.

Elle a tenté à plusieurs reprises à imposer à la tête de cette organe madame Chantal Bashizi sur base d'une ordonnance contestée et litigieuse. Au-delà de ça, elle vient encore de commettre un forfait en nommant irrégulièrement en violation des dispositions légales et réglementaires deux hauts cadres (directeur technique et directeur financier), alors que ça ne relève pas de sa compétence, mais plutôt c'est le conseil d'administration sur proposition de la direction générale.

Il est surprenant que la madame la ministre invoque une certaine paralysie du CAMI pendant qu'il est connu de l'opinion que ce service est parmi le plus organisé du secteur des mines. Celui-ci lui doit en grande partie sa visibilité notamment, par la maîtrise du domaine minier et la contribution aux finances publiques.

« A notre avis le dynamisme d'un service dépend du leadership de ses dirigeant ce n'est pas une question de désignation des cadres de collaborateur et de sa médiatisation. Ces cadres qui sont tous internes au CAMI ont fait leur preuve de compétence au sein de ce service et ont chacun en ce qui concerne contribué à asseoir la réputation du CAMI sous le leadership de M. Jean-Félix Mupande, n'en déplaise à ses détracteurs», estime une certaine opinion.

W.S/CP

COMMUNIQUE DE PRESSE

DESIGNATION PROVISOIRE DE DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS AU CAMI

Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2021

Département de Communication