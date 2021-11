Congo-Kinshasa: Après une longue tournée diplomatique/Kinshasa - Félix Tshisekedi accueilli en pompe !

Après sa visite d'Etat en Israël, et sa participation au G20 à Rome et à la COP26 à Glasgow, le Président de la République Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa ce jeudi 4 novembre 2021, en début de soirée. Accompagné de la distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le Chef de l'Etat a été chaleureusement accueilli par la population mobilisée au passage de son cortège.

Sur des images retransmises en direct sur la télévision nationale, il a été remarqué, à l'aéroport international de N'djili, la présence de plusieurs députés nationaux - sénateurs - membres du gouvernement - et autres mandataires de l'Etat.

L'aérogare a aussi été envahi par une foule innombrable en liesse arborant des messages d'encouragement au Président de la République.

Felix Tshisekedi est sorti du salon présidentiel à pied, s'offrant un bain de foule sur un trajet de plus de 500 mètres.

Les militants et autres admirateurs du Président de la République justifient cette mobilisation spontanée par les résultats générés par le Chef de l'Etat au cours de ses dernières sorties à l'étranger.

«Nous avons retrouvé la fierté du Congo dans le concert des Nations», lançaient les jeunes de l'UDPS, en première ligne de mobilisation.

«Il est révolu, le temps où les leaders mondiaux parlaient du Congo sans le Congo», a lancé un député de l'AFDC de Modeste Bahati visible dans tous les carrefours de la Capitale.

Partout, le Président Félix Tshisekedi a porté haut et fort la voix de l'Afrique et de la RDC en particulier. En effet, la RDC et l'Etat d'Israël ont confirmé la nouvelle dimension donnée à leurs relations bilatérales.

« Ce sont désormais deux pays alliés et unis par un même destin pour œuvrer pour la Paix, la Prospérité, et la Justice dans le monde », a affirmé un expert en relations internationales.

Les deux pays ont signé des accords bilatéraux dans 4 secteurs essentiels : l'agriculture, la sécurité, les infrastructures et le numérique.

La RDC veut s'inspirer d'Israël, véritable startup nation basée sur une administration digitale, pour développer son intégration et l'efficacité de l'administration publique en RDC. Sur le plan sécuritaire, l'expérience d'Israël en matière de lutte anti-terroriste va inspirer la RDC aujourd'hui victime des attaques des milices ADF, groupe islamistes affilié à Daech.

« Soutenir les économies moins avancées - économies africaines - touchées par la pandémie à corona virus de manière concrète », telle la Résolution obtenue grâce au lobbying du Président en exercice de l'UA.

En sa qualité de président de la RDC et président en exercice de l'union africaine, le Président Tshisekedi a, durant le sommet du G20 à Rome en Italie, fait brillé par son plaidoyer franc - direct - et courtois, pour faire entendre la voix de l'Afrique. Et les retombées ont été quasi immédiates de par les résolutions de ce sommet en faveur de l'Afrique.

(Avec la Cellule de Communication de la Présidence)